La fine della relazione tra Alice Campello e Alvaro Morata è ancora sotto gli occhi attenti dei riflettori. Il matrimonio tra i due è finito, ma l'affetto è ancora molto forte. Lo ha confermato Alice Campello proprio il giorno del compleanno del calciatore. Un gesto che ha messo la fine della loro relazione in discussione.

Gli auguri di compleanno

Alvaro Morata compie oggi, 23 ottobre, 32 anni. È il primo compleanno del calciatore spagnolo dopo l'annuncio doloroso della separazione con l'influencer Alice Campello. Nonostante i due abbiano deciso di porre fine al loro matrimonio, non hanno chiuso del tutto i rapporti. Anche perché a unire Alice e Alvaro c'è l'amore di quattro figli. E proprio per l'amore dei piccoli di casa, Alice ha condiviso su Instagram una foto di Alvaro in versione papà, mentre abbraccia i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e la piccola Bella. "Tanti auguri super papi", ha scritto l'influencer a corredo degli scatti.

Il calciatore ha condiviso la storia e ha aggiunto un piccolo commento: "Grazie Ali", aggiungendo un piccolo cuore rosso. Se ci sia stato un ritorno di fiamma non è dato sapere. Il messaggio di auguri, tuttavia, dimostra che tra Alice e Alvaro c'è un rapporto sereno e ancora tanto affetto, anche se vivono ormai due vite separate.