Amadeus-De Martino, tra i due litiganti irrompe Gianluca Torre

Che succede nel caldissimo segmento dell’Access prime time? La fascia che va dalle 20 alle 21.30 è diventata un campo di battaglia, in cui tutti i canali, non solo i primi sette, sono ormai “accesi”. Il pubblico televisivo si divide tra tre game show (‘Affari Tuoi’ su Rai1, ‘100% Italia’ su Tv8 e ‘Chissà chi è’ sul Nove), cinque programmi di attualità (‘Striscia’ su Canale5, ‘il Cavallo e la Torre’ su Rai3, ‘4 di Sera’ su Rete4, Tg2 e Tg2 Post su Rai2) e l’inossidabile soap partenopea ‘Un posto al Sole’. In questo scenario intricato si aggiungono anche canali finora esclusi dalla lotta, come Real Time. La Prima serata, da fiore all’occhiello dei vari broadcaster, è diventato un posto che in alcuni giorni (tipo ieri sera) non fa più notizia.

Prendiamo appunto ieri sera: non c’è (ancora?) gara tra Stefano De Martino, che con i suoi pacchi incassa il 24,9% di share, e Amadeus, che si è stabilizzato al 3,6% (ma con ascoltatori in leggero aumento rispetto a martedì). Anche ieri sera i programmi della prima serata non hanno avvantaggiato le ammiraglie: Rai1 si è fermata al 13% con il film di Alessandro Siani, Canale5 ancora più debole con la fiction “I Fratelli Corsaro” (11,7%). Parliamo di programmi visti da circa un terzo di spettatori rispetto ad “Affari Tuoi”. Ieri sera ci si è messa la Coppa Italia a sparigliare le carte in prime time, regalando a Italia1 un ottimo 8,5%, e inserendo nell’access prime time “Coppa Italia Live” (3,4%).

Ma l’elemento più interessante della fascia più contesa della Tv è l’irrompere di “Casa a prima vista” nella classifica dei più visti. Ieri sera il programma ha registrato il 3,7% di share con 750mila spettatori, superando in entrambi i parametri “Chissà chi è” di Amadeus. Una sorta di “cannibalismo” in casa Discovery, che fa riflettere sulle dinamiche televisive. Punto primo: se un programma piace e ha i suoi affezionati – e “Casa a prima vista” è assolutamente cult per chi si appassiona ai docu-reality di questo genere – non conta il canale in cui si trova. Real Time è sperduto al numero 31 del digitale terrestre, al 160 di Sky, eppure riesce a battere canali ben più blasonati. Punto secondo: i social contano, soprattutto se il tuo è un pubblico che va dai 20 ai 50 e passa il tempo libero a “scrollare”. Gianluca Torre, uno degli agenti immobiliari di “Casa a prima vista”, è diventato un re dei reel, con 392mila follower su Instagram e 237mila su TikTok. Le sue visite nelle più belle case di Milano, alcune con prezzi inarrivabili e arredamenti improbabili, sono una droga sia per chi si accontenta di un bilocale a mille euro che per chi sogna l’attico del Bosco Verticale. “La richiesta? È perfetta: solo 2 milioni e ottocentomila euro”, è la frase che chiude i suoi mini-video sui social.

Il problema di “Chissà chi è”, ovvero i “Soliti Ignoti”, è che punta a un target al quale va benissimo il gioco dei pacchi, e non cerca altro: d'altronde i due programmi si davano il cambio su Rai1 senza che ogni volta il pubblico migrasse da un’altra parte. Quello dei game show è poi un terreno minato: sono anni che Sky (Tv8) e Discovery (Nove), e persino La7 provano a lanciare alternative ai classici delle ammiraglie, quasi sempre adattando o scopiazzando format stranieri. Molti sono andati a sbattere (tra gli ultimi, “Lingo” con Caterina Balivo), alcuni hanno galleggiato sopra il 2%, i più fortunati hanno sfondato la soglia psicologica del 3%.

L’anno scorso nell’Access prime time di Nove c’era Gabriele Corsi con “Don’t forget the lyrics”, pronipote illegittimo del Karaoke di Fiorello in grado di far cantare due o tre generazioni mentre si prepara la cena. Lo share medio si è assestato intorno al 2,7%, con punte più alte nella seconda parte della stagione, segno che il pubblico si stava fidelizzando e cresceva l’apprezzamento (la finale ha incassato il 4,2%). Corsi è stato messo da parte per far spazio ad Amadeus, ma non è escluso che torni nella seconda parte della stagione.

Discovery si è costruita, con pazienza, un pubblico fedele che segue un certo tipo di programmi: aste, case, matrimoni, ristoranti. Alcuni di questi sono diventati dei casi mediatici. Hanno puntate che si possono vedere on demand, anche una dopo l’altra, perché non ‘scadono’, e per questo sono apprezzate dagli under-50 che guardano la tv da diversi device e in diversi momenti della giornata. Amadeus doveva aprire le porte a un segmento di spettatori più avanti con l'età, abitudinario, legato alla tv lineare. Per ora quegli spettatori non si sono schiodati da Rai1.