Amadeus torna in Rai? "Non mi risulta. Amadeus non torna". Lo afferma Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai intervenendo alla Festa dell'Innovazione del Foglio. Amadeus, aggiunge Rossi, "è una persona a cui io sono molto legato e che stimo e ha fatto una scelta molto chiara e netta ormai due anni fa". La Rai, sottolinea Rossi, "ha straordinari talent. Abbiamo coperto il festival di Sanremo con uno dei più grandi professionisti della televisione italiana che è Carlo Conti e abbiamo portato il festival ai più grandi record storici della televisione italiana". E ancora: "Abbiamo investito su 'Affari tuoi' e anche nel prossimo Sanremo nella figura di Stefano De Martino che è una delle grandi rivelazioni della televisione futura". "Credo che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche delle del futuro", conclude.

Amadeus ha appena concluso il suo impegno di access prime time con 'The Cage', la cui ultima puntata è andata in onda il 29 maggio. Era l’ultimo appuntamento già previsto e annunciato sul Nove, mentre non è ancora stata resa nota la data della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione del canale generalista del gruppo Warner Discovery. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, Amadeus e Warner Discovery starebbero lavorando in queste settimane a una exit strategy che soddisfi entrambe le parti.