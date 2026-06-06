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Amadeus torna in Rai? L'ad Rossi: "No, ha fatto una scelta chiara"

L'amministratore delegato: "Record a Sanremo con Carlo Conti e abbiamo investito su Stefano De Martino"

Amadeus - Fotogramma
Amadeus - Fotogramma
06 giugno 2026 | 18.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Amadeus torna in Rai? "Non mi risulta. Amadeus non torna". Lo afferma Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai intervenendo alla Festa dell'Innovazione del Foglio. Amadeus, aggiunge Rossi, "è una persona a cui io sono molto legato e che stimo e ha fatto una scelta molto chiara e netta ormai due anni fa". La Rai, sottolinea Rossi, "ha straordinari talent. Abbiamo coperto il festival di Sanremo con uno dei più grandi professionisti della televisione italiana che è Carlo Conti e abbiamo portato il festival ai più grandi record storici della televisione italiana". E ancora: "Abbiamo investito su 'Affari tuoi' e anche nel prossimo Sanremo nella figura di Stefano De Martino che è una delle grandi rivelazioni della televisione futura". "Credo che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche delle del futuro", conclude.

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Amadeus ha appena concluso il suo impegno di access prime time con 'The Cage', la cui ultima puntata è andata in onda il 29 maggio. Era l’ultimo appuntamento già previsto e annunciato sul Nove, mentre non è ancora stata resa nota la data della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione del canale generalista del gruppo Warner Discovery. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, Amadeus e Warner Discovery starebbero lavorando in queste settimane a una exit strategy che soddisfi entrambe le parti.

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