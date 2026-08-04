Ambra Angiolini condurrà la serata di apertura del Torino Film Festival

Sarà Ambra Angiolini a condurre la serata di apertura della 44esima edizione del Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre. "Ringrazio per questa opportunità e continuo a credere fortemente nella forza del cinema. Torino è uno dei panorami più belli della mia lunga scarpinata nel cinema e nel teatro. Una città che sa accogliere", commenta Angiolini in una nota. L'attrice inaugurerà ufficialmente la kermesse con la cerimonia di apertura sul palco del Teatro Regio di Torino a fianco del direttore artistico Giulio Base. "Sono davvero felice che Ambra abbia accettato l'invito ad accompagnarci nella 44esima edizione del Tff", dichiara Base in una nota. "Dopo essere diventata fin da giovanissima un volto adorato dal grande pubblico, ha sempre avuto il coraggio di rimettersi in gioco, conquistando con talento e rigore un posto importante nel cinema e nel teatro, senza mai perdere in autenticità. È un'artista - conclude - capace di parlare a pubblici diversi e di unire qualità e popolarità, due valori che al Torino Film Festival consideriamo complementari".

Attrice capace di attraversare con naturalezza cinema, teatro e televisione, Ambra Angiolini ha conquistato il favore del pubblico e della critica imponendosi come una delle interpreti più autorevoli della sua generazione. 'Saturno contro' di Ferzan Özpetek - interpretazione che le vale il David di Donatello e il Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista - segna l’inizio di un percorso costellato di collaborazioni con alcuni dei più importanti autori del cinema italiano: Cristina Comencini in 'Bianco e nero', Paolo Genovese in 'Immaturi' e 'Immaturi – Il viaggio', Massimiliano Bruno in 'Viva l’Italia', Michele Placido in '7 minuti' e 'La scelta', distinguendosi sempre per l’intensità delle sue interpretazioni e per una incredibile versatilità. "La sua sensibilità interpretativa, la sua autenticità e la sua costante ricerca espressiva incarnano pienamente i valori di un Festival che da sempre celebra il cinema come luogo di libertà creativa, innovazione e dialogo culturale", si legge in una nota del festival.

Il Tff ha già annunciato la retrospettiva su Marilyn Monroe alla quale è dedicato il manifesto, mentre il programma completo della 44esima edizione sarà presentato durante la conferenza stampa del 5 novembre a Roma. Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.