È andata in onda ieri, lunedì 25 novembre, la terza puntata de la fiction 'L'amica geniale 4 - storia della bambina perduta' su Rai 1 con due episodi particolarmente intensi, intitolati rispettivamente 'La frattura' e 'L'imbroglio'.

Tutti i dettagli della serie tratta dai libri di Elena Ferrante che racconta le vite di Lila Cerullo ed Elena Greco detta Lenù, amiche per la pelle cresciute in un rione di Napoli .

Il riassunto del quinto episodio

L'azienda di Lila, la Basic Sight, è ormai il centro del Rione e Immacolata vorrebbe che i suoi figli Peppe e Gianni prendessero un impiego lì, piuttosto di spacciare per i Solara. Elena ha partorito da poco: ha avuto una bambina. Lila porta Immacolata a visitare Elena e la figlia neonata, ma la donna si sente male e viene portata in ospedale da Lila e Nino. Tuttavia, Lenù non vive bene questo avvicinamento tra i due e si lascia trasportare dalla gelosia. Il giorno dopo, Immacolata viene trasferita in una clinica accompagnata da Marcello ed Elisa.

Il riassunto del sesto episodio

Il sesto episodio comincia con Alfonso che porta Elena a trovare la mamma Immacolata in clinica e le confida di aver avuto una relazione con Michele. La donna, però, muore e nello stesso momento Lila diventa mamma di una figlia, Tina. Dopo il funerale di Immacolata, Lenù decide di chiudersi in se stessa per superare il lutto, ma prima fa una promessa al suo editore: gli assicura che il suo romanzo uscirà per l'autunno del 1982. Ma il suo percorso sarà ancora pieno di ostacoli e rivelazioni scioccanti. E infatti, quando torna a casa, Elena trova Nino nel bel mezzo di rapporto con la domestica. Turbata e scioccata dalla scena che ha visto, si rifugia con Elsa e Dede a casa di Lila, che le confessa che Nino non ha mai smesso di cercarla.

Le anticipazioni

Stando alle anticipazioni del prossimo appuntamento che andrà in onda il 2 dicembre, Elena dovrà fare i conti con la dura verità: Antonio le rivelerà che Nino non è mai cambiato e che l'ha tradita ripetutamente. Elena è furiosa e decide di vendicarsi: va a letto con Antonio. Nel frattempo, Lenù deve pensare al romanzo, perché si avvicina la data di scadenza per la consegna. La donna decide di spedire una copia del suo vecchio dattiloscritto la cui trama era ambientata a Rione.