È arrivato il momento di dire addio a Lila e Lenù. Stasera su Rai 1 inizia la quarta e ultima stagione de 'L'amica geniale', serie evento creata da Saverio Costanzo e tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Si chiama 'Storia della bambina perduta', come il quarto libro della saga letteraria, ed è composta da 10 episodi.

La trama

Le protagoniste Lina (Lila) ed Elena (Lenù), ormai adulte, hanno alle spalle anni pieni di cadute e "rinascite". Ambedue hanno lottato per abbandonare la prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare nella quale hanno dovuto trascorrere l’infanzia. Elena è una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e torna a Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua vita. Lila è rimasta a Napoli, invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una carriera di imprenditrice informatica ed esercita il suo carisma nel ruolo di leader - nascosta ma reale - del rione, pronta allo scontro con i potenti fratelli Solara. Attraverso le ulteriori prove cui la vita le sottopone, scopriranno nuovi aspetti delle rispettive personalità e del legame d’amicizia che le unisce, nonostante tutto. Intanto, la storia d’Italia e del mondo si srotola sullo sfondo e anche con questa le due donne si dovranno confrontare.

Il cast

Per la terza volta nel corso della serie, cambiano le attrici protagoniste per andare incontro agli anni che passano. In questa quarta stagione Irene Maiorino è Lila, mentre Alba Rohrwacher interpretà Lenù.

Una produzione internazionale

'L'amica geniale' è una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe con Lorenzo Mieli che produce per Fremantle Italy, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle), e Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment.

La sceneggiatura è curata da Saverio Costanzo, Elena Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paolucci, mentrte alla regia della quarta stagione c'è Laura Bispuri.

Dove e quando guardare la serie

Si parte oggi, 11 novembre 2024, in prima serata su Rai 1 con i primi due episodi, 'La separazione' e 'La dispersione'. In seguito l'appuntamento è ogni lunedì sempre in prima serata con due episodi, fino al finale di stagione atteso per il 9 dicembre.