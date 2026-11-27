Da venerdì 27 novembre otto brani degli allievi del talent show si alterneranno in rotazione radiofonica. Gli ascoltatori potranno esprimere le proprie preferenze su RTL 102.5 Play
Gli inediti dei cantanti di Amici 26 arrivano su Radio Zeta. Da venerdì 27 novembre gli ascoltatori potranno ascoltare i nuovi brani degli allievi del talent show di Maria De Filippi ed esprimere le proprie preferenze attraverso la piattaforma RTL 102.5 Play. Otto artisti, tre fasi di votazione e un solo brano destinato a entrare nella playlist dell'emittente.
Da venerdì 27 novembre a lunedì 30 novembre saranno trasmessi in rotazione radiofonica quattro brani:
"Solite solite" di Aura;
"Indagine" di Jed;
"Un altro ancora" di Nicolò;
"Classe '99" di Saitta.
Gli ascoltatori potranno esprimere la propria preferenza sulla piattaforma RTL 102.5 Play.
Da martedì 1° dicembre a venerdì 4 dicembre sarà la volta di altri quattro cantanti di Amici 26, con i rispettivi inediti:
"Vedrai" di Andrea Heros;
"Stratopazza" di Kashmere;
"Crimine" di Shari;
"Ananke" di Tìaso.
Anche in questa seconda fase sarà il pubblico di Radio Zeta a scegliere i propri brani preferiti.
Da sabato 5 dicembre a martedì 8 dicembre torneranno in rotazione i quattro inediti che avranno raccolto il maggior numero di preferenze: i due più votati della prima fase e i due più votati della seconda.
Tra questi, il brano che otterrà il maggior numero di preferenze sulla piattaforma RTL 102.5 Play entrerà ufficialmente nella playlist di Radio Zeta a partire da venerdì 11 dicembre. Un'opportunità per i giovani artisti di Amici 26 di farsi conoscere dal pubblico radiofonico e portare la propria musica anche fuori dal talent show.