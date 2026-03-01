circle x black
Cerca nel sito
 

Amici, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Maria De Filippi

L'appuntamento della domenica con Maria De Filippi

Maria De Filippi - Amici
Maria De Filippi - Amici
01 marzo 2026 | 07.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, domenica 1 marzo, alle ore 14.00 su Canale 5 torna l’appuntamento con Amici, il talent condotto da Maria De Filippi.

La corsa verso il serale entra nel vivo: sono ancora in gara 8 cantanti e 6 ballerini. Chi conquisterà i tre ‘sì’ dei professori, necessari per accedere alla fase finale del programma?

Al momento indossano la maglia oro – simbolo dell’accesso al serale – i ballerini Emiliano e Alex e i cantanti Michele e Angie.

A valutare la gara di canto in studio ci saranno Irene Grandi e Don Joe, rapper, dj e producer.

Per la gara di ballo, invece, la classifica sarà affidata al coreografo e regista teatrale Giorgio Madia e alla critica di danza e direttrice della testata Effebi Francesca Bernabini.

Superospiti della puntata due cantautori e un’attrice. Sul palco l’amatissimo rapper genovese Bresh con ‘Introvabile’ e Alessio Bernabei, che si esibirà con ‘Tevere’.

In studio anche Giusy Buscemi, protagonista della fiction di Canale 5 ‘Vanina - Un vicequestore a Catania’.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Amici Talent Canale 5 Maria De Filippi
Vedi anche
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza