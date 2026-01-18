circle x black
Cerca nel sito
 

Amici oggi domenica 18 gennaio, anticipazioni e ospiti

Ospiti Brunori Sas, Rossella Brescia e Mida

Brunori Sas, Rossella Brescia e Mida (Ipa)
Brunori Sas, Rossella Brescia e Mida (Ipa)
18 gennaio 2026 | 11.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 14 su Canale 5, nuovo appuntamento con il talent show 'Amici' condotto da Maria De Filippi: ecco le anticipazioni e gli ospiti.

Nella scuola sono 16 i banchi occupati dagli allievi: Caterina, Plasma, Riccardo e Valentina (team Zerbi); Angie, Lorenzo e Michele (team Cuccarini), Elena, Gard e Opi (team Pettinelli) per il canto. Emiliano e Maria Rosaria (team Celentano), Alex e Pierpaolo (team Peparini), Alessio e Kiara (team Emanuel Lo) per il ballo.

Gli ospiti della puntata

In studio a valutare le esibizioni dei cantanti che presentano i loro nuovi inediti il cantautore e musicista Brunori Sas mentre a valutare le esibizioni di ballo la ballerina e conduttrice Radio e Tv Rossella Brescia.

Inoltre torna sul palco di 'Amici' a presentare il suo ultimo singolo il cantautore Mida che canta 'Canzone d'amore' (uscito il 16 gennaio per M.A.S.T/Believe).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Amici Brunori Sas Rossella Brescia Mida Amici anticipazioni Amici ospiti Amici domenica 18 gennaio
Vedi anche
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza