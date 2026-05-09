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Amici, stasera la semifinale: le anticipazioni e gli ospiti

L'appuntamento con il talent show condotto da Maria De Filippi

Maria De Filippi - Amici
Maria De Filippi - Amici
09 maggio 2026 | 06.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, sabato 9 maggio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la semifinale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.

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Sei gli allievi ancora in corsa per la vittoria: i ballerini Alessio, Emiliano e Nicola e i cantanti Angie, Elena e Lorenzo. Chi di loro si aggiudicherà la finale?

In studio a valutare le performances artistiche: Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus. Con loro il giudice della terza prova, Cristiano Malgioglio.

Torna nuovamente Alessandro Cattelan, che per la nuova sfida di ‘Password’ coinvolge: Belen Rodriguez e Giulia Michelini.

Tra gli ospiti della semifinale, il cantautore Irama e la vincitrice del premio della critica della diciottesima edizione, Giordana Angi.

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