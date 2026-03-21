Il primo appuntamento del serale del talent show condotto da Maria De Filippi
Da stasera, sabato 21 marzo, comincia il serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.
Gli allievi in gara sono 17 e sono divisi in tre squadre: Gard, Opi e Valentina (cantanti) Alessio e Kiara (ballerini) capitanati da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.
Caterina, Elena, Plasma, Riccardo (cantanti) Antonio, Emiliano, Nicola (ballerini) guidati dal duo formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.
Angie, Lorenzo, Michele (cantanti) Alex e Simone (ballerini) nel team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.
Le poltrone dei giurati diventano quattro: Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.
Nel cast del talent ‘Amici’ in un ruolo tutto da scoprire il conduttore Alessandro Cattelan.
In questa prima puntata il momento comico è affidato all’irresistibile ironia del duo di attori formato da: Pio e Amedeo. E come super ospite della prima puntata evento del talent Amici Annalisa che presenta il suo nuovo singolo ‘Canzone estiva’.