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Amici, stasera 21 marzo: allievi, squadre, ospiti

Il primo appuntamento del serale del talent show condotto da Maria De Filippi

Maria De Filippi - Amici
Maria De Filippi - Amici
21 marzo 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da stasera, sabato 21 marzo, comincia il serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.

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Allievi e squadre

Gli allievi in gara sono 17 e sono divisi in tre squadre: Gard, Opi e Valentina (cantanti) Alessio e Kiara (ballerini) capitanati da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

Caterina, Elena, Plasma, Riccardo (cantanti) Antonio, Emiliano, Nicola (ballerini) guidati dal duo formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Angie, Lorenzo, Michele (cantanti) Alex e Simone (ballerini) nel team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Le anticipazioni

Le poltrone dei giurati diventano quattro: Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Nel cast del talent ‘Amici’ in un ruolo tutto da scoprire il conduttore Alessandro Cattelan.

In questa prima puntata il momento comico è affidato all’irresistibile ironia del duo di attori formato da: Pio e Amedeo. E come super ospite della prima puntata evento del talent Amici Annalisa che presenta il suo nuovo singolo ‘Canzone estiva’.

Riproduzione riservata
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