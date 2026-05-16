Cresce l'attesa per l'atto conclusivo di Amici 25. Domani, in diretta in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi condurrà la finale della venticinquesima edizione del talent show più longevo e seguito della televisione italiana. Dopo un percorso lungo otto mesi, fatto di studio, disciplina e sfide, cinque talenti si contenderanno il titolo di vincitore assoluto. A giocarsi la vittoria saranno tre ballerini, Nicola, Emiliano e Alessio , e due cantanti. La prima cantante ad aver conquistato la maglia d'oro della finale è Elena. Il quinto e ultimo posto verrà deciso a inizio puntata da un'emozionante sfida tra Angie e Lorenzo. Sarà esclusivamente il pubblico da casa, tramite televoto (SMS ai numeri 477.000.1 e 477.000.0), a decretare chi solleverà la coppa.

Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d'oro, mentre al vincitore di categoria andranno 50 mila euro. Il Premio della Critica, offerto da Enel e del valore di 50 mila euro, sarà assegnato da una giuria composta dai giornalisti delle principali testate quotidiane (Corriere della Sera, La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero, Libero, QN, Il Tempo, Il Secolo XIX, Il Mattino e Leggo), agenzie di stampa (Adnkronos, Ansa, LaPresse, e Askanews) e siti web (Fanpage, Tgcom24, Open, Billboard Italia, Superguidatv, Ilfattoquotidiano, Allmusicitalia, Vanityfair e Tv Sorrisi e Canzoni). Durante la serata verranno inoltre consegnati il Trofeo Premio Radio, decretato da un parterre di network nazionali come RTL 102.5, RDS, Radio 105 e Radio Italia, il Premio Unicità offerto da Oreo (30 mila euro) e il Premio Keep Dreaming di Marlù (7 mila euro a ciascun finalista).

Con quest’ultima puntata del talent si chiude un altro intenso anno di lavoro per Amici. Partita a settembre dopo i casting estivi, la scuola ha visto 17 allievi conquistare l'accesso al Serale, iniziato il 21 marzo. I talenti sono stati divisi in tre squadre capitanate dai Prof che li hanno seguiti in questi mesi: Alessandra Celentano con Rudy Zerbi; Lorella Cuccarini con Veronica Peparini e Anna Pettinelli insieme ad Emanuel Lo. A valutare le performances dei talenti in gara e a decretare i finalisti di questa edizione una giuria composta composta da Gigi D'Alessio , Amadeus ed Elena D'Amario. Con loro, nel ruolo di giudice speciale, Cristiano Malgioglio, personaggio eclettico e storico paroliere musicale.

Anche quest'anno "Amici" si è confermata una vera e propria accademia dello spettacolo, capace di creare concrete opportunità professionali. Il ballerino Alex ha ottenuto l’ingaggio per l'anno 2026 - 2027 con Burn The Floor, spettacolo di danza dal vivo, andato in scena nei più importanti teatri di tutto il mondo tra cui Broadway a New York e il West End di Londra; Kiara ha ottenuto 3 mesi di contratto in Canada a partire da settembre 2026 con la prestigiosa compagnia di danza contemporanea ProArteDanza; Nicola ha vinto una borsa di studio per il Summer Intensive 2026 presso la Alvin Ailey School di New York. I cantanti hanno avuto la possibilità di incontrare tanti personaggi del panorama musicale e l’opportunità di produrre e pubblicare i loro primi Ep con importanti etichette discografiche: Angie con “Sogni di vetro” (etichetta Emi/Universal Music Group) in uscita il 22 maggio; Lorenzo che durante la semifinale si è aggiudicato il Premio Spotify Singles pubblica “Stupida vita” (major Warner Music Italy) in uscita il 22 maggio; Plasma con “Perdigiorno” (major Columbia Records/Sony Music Italy) uscito l’8 maggio; Cate Lumina con “Catalina” (etichetta La Tarma Records) uscito il 15 maggio, Gard con “Lividi” (major Columbia Records/Sony Music Italy) in uscita il 22 maggio ed Elena che pubblica “Non è mica fantasia” in uscita venerdì 12 giugno (etichetta Warner Music Italy), Ep anticipato dal singolo “A parte me -Radio Edit“ in uscita il 22 maggio.

Il programma “Amici” ha conquistato per otto settimane la leadership del sabato sera con una media del 22,87%% di share con oltre 3 milioni di telespettatori nonostante il nuovo assetto televisivo che vede la prima serata italiana quasi mai superare i 2,5 milioni di telespettatori. Il successo di questa venticinquesima edizione di Amici è certificato anche dagi dati social: il talent è stato sempre primo in TT Italia durante la messa in onda del programma con oltre 2,5 miliardi di views sui social (Instagram, TikTok, Facebook, X, Youtube), più di 4 milioni di followers su Instagram e 406 milioni di impression su YouTube. (Fonte dati: Social Insights).

Ma hi vincerà questa edizione? Secondo gli analisti di Agipronews, a trionfare sarà un ballerino. Il grande favorito per la vittoria finale è Alessio, il cui successo è quotato a 1,90 su Sisal. Il suo principale avversario, secondo il bookmaker, è il giovanissimo ballerino Emiliano, dato a 4,50. La vittoria di un danzatore appare quasi certa, offerta a 1,40, contro il 2,75 di un cantante. Tra questi ultimi, il più quotato è Lorenzo (6,00), seguito da Angie (9,00) e, più staccata, Elena (16,00). Mentre i casting per la prossima edizione sono già aperti su WittyTv.it, l'appuntamento è per domania sera, per scoprire chi sarà il 25esimo vincitore di "Amici".