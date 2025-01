Amy Adams, sei volte candidata al premio Oscar, ha interpretato i personaggi più disparati eppure 'Nightbitch' potrebbe essere il film più surreale della sua lunga e sfaccettata carriera. In passato è stata una principessa Disney in 'Come d’incanto', la Lois Lane di Henry Cavill in 'L’uomo d’acciaio' e persino una filologa che comunica con gli alieni in 'Arrival' ma stavolta interpreta una neo mamma convinta che il suo corpo si stia trasformando in quello di un cane.

"Questo film è un’allegoria sull’identità e la trasformazione. Spero che porti a iniziare delle conversazioni sulla frustrazione e la rabbia delle donne, sui loro desideri e sui loro corpi, sul modo in cui supportiamo le donne e le loro famiglie", ha detto l’attrice alla stampa internazionale, in occasione della presentazione del film, che sarà disponibile su Disney+ a partire da venerdì 24 gennaio.

La trama

Tratto dall'omonimo romanzo di Rachel Yoder, il film scritto e diretto da Marielle Heller ha per protagonista una donna che mette in pausa la sua carriera da artista per diventare una madre casalinga e dedicarsi a tempo pieno al figlioletto di due anni. La sua nuova vita domestica però prende una piega surreale.

La regista ha due figli piccoli e, ha spiegato Amy Adams, al momento delle riprese il minore era neonato quindi "c'è un'importante prospettiva personale sulla storia" che mescola tanti generi, dalla commedia all'horror, per raccontare tutti i volti della genitorialità: la fatica e la gioia, le rinunce e l'amore.

La trasformazione

“La maternità ti cambia, ti connette con alcuni dei tuoi istinti primordiali”. In questa frase che viene pronunciata dalla bibliotecaria locale è contenuta tutta l’essenza di 'Nightbitch', commedia dark che vuole raccontare con una potente metafora la trasformazione che affronta una donna quando diventa madre. Non è solo il corpo a cambiare, ma la sua identità, il suo ruolo nella società, il modo in cui gli altri la vedono.

Amy Adams nella vita reale ha una figlia adolescente e per lei questo ruolo è stato un viaggio nel passato a quei primi anni in cui un figlio assorbe completamente tempo e pensieri di un genitore. "Quello che ho imparato come madre è che si passa attraverso una ricostruzione della propria identità", ha detto.

"Essere madre - ha spiegato l'attrice - è un'esperienza positiva e nel film infatti c'è un messaggio di ottimismo e di speranza" ma per comprenderlo questa donna dovrà prima "abbracciare la natura della maternità" perché inizialmente "non vuole accettare di non essere più chi era prima e non vede il valore di ciò che sta facendo".

Il senso di inadeguatezza

"Ci si aspetta che tu capisca tutto da sola senza ricevere aiuto da nessuno. La cultura popolare ti deride e c’è praticamente un'industria miliardaria che crea prodotti che ti fanno sentire una madre terribile”, è un altro passaggio del film. Come molte neo mamme anche la protagonista di 'Nightbitch' passa la maggior parte del tempo sola con il bambino, dal momento che il partner lavora a tempo pieno, e spesso si sente sola, mentre crede di collezionare un errore dopo l'altro e di disattendere le aspettative sociali.

Amy Adams ha spiegato quanto sia fondamentale avere una rete a cui appoggiarsi, specie quando le pressioni del mondo circostante diventano opprimenti. "Uno degli aspetti che amo di più del film - ha detto - è l'idea di comunità. Questa donna non si identifica più con chi era prima di diventare madre e si sente esclusa. Fare il genitore è un lavoro molto difficile, ecco perché è importante poter crescere i bambini in una comunità in cui ognuno abbia le proprie competenze e possa contribuire in modo unico alla crescita dei bambini. Mia figlia, ad esempio, ha beneficiato molto delle persone che sono entrate nella sua vita: non solo noi genitori, ma gli insegnanti, gli zii, gli amici".

La performance di Amy Adams

Nominata agli ultimi Golden Globe come 'Miglior Attrice Protagonista – Musical o Comedy' per questa performance, Amy Adams ha raccontato nell'incontro stampa che l'esperienza di interpretare questa neo mamma "è stata veramente intensa, anche catartica in qualche modo". "È un ruolo - ha spiegato - che mi ha resa più forte perché mi ha consentito di lasciare andare i giudizi su me stessa. Non ho mai pensato alla performance o al mio aspetto".

D'altronde uno degli inviti di 'Nightbitch', spiega l'attrice, è proprio quello di smettere di rincorrere la perfezione e di guardare il mondo attraverso i filtri di bellezza dei social. Nel film si loda tutto ciò che è istintivo e semplice per ricordare di tornare alle origini, alle versioni più vere di noi stessi, e "focalizzarci su ciò di cui abbiamo bisogno e su ciò di cui ha bisogno la nostra famiglia". (di Corinna Spirito)