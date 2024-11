Anastasia Kuzmina è scesa in pista questa sera, sabato 23 novembre, a Ballando con le stelle per esibirsi insieme a Francesco Paolantoni. A causa dell'incidente della scorsa settimana, la ballerina ha rischiato di cancellare la sua partecipazione al dance show di Rai 1 ma questa sera è riuscita a ballare, nonostante sia stata una settimana bloccata senza poter poggiare il piede per terra.

L'esibizione a Ballando con le stelle

La puntata di Ballando con le stelle di questa sera, sabato 23 novembre, si è aperta con il ballottaggio tra tre coppie: Anna Lou Castoldi con Nika Perotti, Sonia Bruganelli con Carlo Aloia e Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina, che si è fatta male al piede proprio durante la scorsa puntata. La ballerina rischiava, infatti, di dover abbandonare il programma perché si è infortunata alla caviglia cadendo a terra durante la performance. "Nonostante le sue condizioni è riuscita a portare a termine l'esibizione, con tutte le sue forze", ha detto Ivan Zazzaroni.

Anastasia Kuzmina aveva aggiornato in settimana i telespettatori del dance show i Rai 1 sulla sua condizione di salute: "Non ho fratture, non ho nulla di rotto, ho un legamento lesionato ma non è grave. Non è gravissimo, non posso poggiare il piede a terra per un po' di giorni", aveva detto la ballerina. Questa sera è scesa in pista per affrontare il ballottaggio.