Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le stelle, l'annuncio di Milly Carlucci

La conduttrice ha perso il fratello Evan, morto a Bellaria in un tragico incidente in moto

Milly Carlucci e Nikita Perotti - Ballando con le stelle
08 novembre 2025 | 22.03
Redazione Adnkronos
Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le stelle. L'annuncio ufficiale è arrivato nel corso della puntata di oggi, sabato 8 novembre, direttamente dalla padrona di casa Milly Carlucci che ha voluto mandare un caloroso abbraccio alla concorrente, assente nelle ultime due settimane del dance show causa di un grave lutto familiare.

La conduttrice ha infatti perso il fratello Evan, morto a Bellaria in un tragico incidente in moto. "Ti aspettiamo Andrea, un grosso bacio", ha detto Carlucci in diretta, poco dopo l'eliminazione ufficiale de La Signora Coriandoli, rivolgendo un pensiero alla collega, accanto a Nikita Perotti, maestro e partner di ballo di Andrea Delogu.

La conduttrice ha inoltre chiarito le modalità con cui la coppia rientrerà in gara sabato 15 novembre nell'ottava puntata: la coppia formata da Andrea e Nikita affronterà uno spareggio speciale contro le due coppie che si classificheranno ultime nella puntata di stasera.

 

