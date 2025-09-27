circle x black
Ballando con le stelle, chi è Andrea Delogu: l'infanzia a San Patrignano e la carriera

Tutto sulla nuova concorrente del dance show di Rai 1

Andrea Delogu - fotogramma/ipa
Andrea Delogu - fotogramma/ipa
27 settembre 2025 | 20.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Delogu è una concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle in onda stasera, sabato 27 settembre, su Rai 1. La conduttrice televisiva è in coppia con il maestro Nikita Perotti.

Andrea Delogu chi è

Andrea Delogu è nata a Cesena il 23 maggio del 1982. Di origini sarde, ma è cresciuta nella comunità di San Patrignano, dove i suoi genitori, Walter Delogu e Titti Peverelli, si sono conosciuti durante il percorso di recupero. Un’infanzia particolare che Andrea ha sempre raccontato con orgoglio e consapevolezza: "Non sono una vittima. Con la droga i miei genitori hanno fatto un errore, ma lo hanno pagato al posto mio. Sono fiera di loro".

La carriera

Andrea Delogu ha avuto un percorso artistico sempre in crescita, passando dal corpo di ballo alla conduzione televisiva e radiofonica. Nel 2002 debutta in tv come una delle ‘Letteronze’ di Mai dire domenica (Italia 1, Gialappa’s Band). Con Ema Stokholma crea il duo Stokhlogu, con cui lavora a Aggratis! (Rai 2) e Jump! Stasera mi tuffo (Canale 5). Tra le altre conduzioni si ricordano: ‘TIM Summer Hits’ (2022–2025), al fianco di Stefano De Martino, Nek e Carlo Conti. Il ‘Primafestival’ nel 2023. E ‘La Porta Magica’ dal 2024 su Rai 2.

Nel 2018 ha ricevuto il Premio Fabrizio Frizzi, riconoscimento alla sua versatilità e autenticità.

Vita privata

Nel 2016 ha sposato l’attore Francesco Montanari, noto per il ruolo del Libanese in Romanzo Criminale. La coppia si è separata nel gennaio 2021. Nel 2022 ha reso pubblica la relazione con il modello Luigi Bruno, più giovane di 16 anni.

