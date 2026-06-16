L’attesa è finita: Anna annuncia il suo secondo album in studio, 'Million Dollar Babe', in uscita il 10 luglio sulle piattaforme digitali e in formato fisico. 'Million Dollar Babe' è il racconto di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore, senza cercare l’approvazione degli altri. Un manifesto di forza, rivalsa e autodeterminazione, che attraversa le contraddizioni del successo, partendo dai concetti di ‘status’ e ‘gloria’, fino al vuoto, alla solitudine e alle illusioni che spesso l’accompagnano. Un disco che celebra la perseveranza, la libertà di essere sé stessi e la capacità di trasformare ogni ferita in consapevolezza. La copertina e le foto dell’album sono state realizzate dal fotografo e direttore creativo americano Jacob Webster, che ha lavorato con alcuni dei volti noti più celebri e influenti al mondo come Zendaya, Doja Cat e Sza.

Un assaggio delle sonorità che Anna sperimenta all’interno di questo nuovo progetto è arrivato dalla hit 'Désolée' (Platino), risultato il brano più ascoltato dell’estate 2025 in Italia e rimasto alla #1 della classifica singoli Fimi/Niq per 6 settimane, e dal lead single 'White Girl Wasted' in arrivo il 19 giugno su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia. 'White Girl Wasted' consolida il sodalizio artistico tra Anna e il produttore Miles e il titolo si rifà ad un celebre slang americano.

Anna ha annunciato le prime date estive che la vedranno al Velodromo Paolo Borsellino a Palermo il 7 agosto, a Piazza della Repubblica a Monfalcone il 23, a Villa Bellini a Catania il 28 e al Sottosopra di Bari il 13 settembre. Anna è da due anni l’artista femminile più ascoltata in Italia (detiene questo record dal 2024). Inoltre, nel 2025, è risultata tra le 20 rapper più ascoltate al mondo su Spotify, accanto a nomi quali Doja Cat, Nicki Minaj e Cardi B. Sempre l’anno scorso ha concluso il suo “Vera Baddie Tour”, che includeva 10 date tutte sold-out nelle principali arene italiane. Il suo album di debutto uscito nel 2024, 'Vera Baddie' (certificato 5xPlatino), è stato il disco femminile più venduto e l’album rimasto più a lungo alla prima posizione nel corso dell’anno (9 settimane). A soli 22 anni, Anna è ufficialmente l’artista femminile più giovane ad aver conquistato oltre 15 primi posti nella classifica singoli Fimi, dalla sua istituzione nel 1997 a oggi.