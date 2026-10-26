Antonella Elia torna sui social con un messaggio di ringraziamento a quanti le sono stati vicini nei difficili giorni dell'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta dopo che le è stato diagnosticato un tumore. La showgirl è stata operata al Policlinico Gemelli di Roma per una "massa borderline", come aveva comunicato lei stessa in un video pubblicato su X.

"Eccomi qua, voglio darvi mie notizie - ha detto nel filmato condiviso oggi -. Questa esperienza di malattia mi ha fatto sentire vicina a tutti voi, amici vicini fisicamente e amici anche virtuali. Mi avete comunicato tanto amore, comprensione e sostegno, che la mia esperienza di malattia mi ha allargato il cuore. Ho bisogno di sentirmi amata e questo amore gigantesco di cui mi avete riempito mi ha fatto sentire protetta. Mi rende felice".

Lo so che non è ancora finita eh… Ma l’amore che mi avete passato… È indescrivibile!! GRAZIE 🩷🩷🩷 https://t.co/mzdrMxUP0d — Antonella Elia (@EliaAntonella) October 26, 2026

E poi ha aggiunto: "Spero di riuscire a comunicare qualcosa di vero e di utile. La fragilità umana è bellissima, mostrare se stessi, la propria umiltà e precarietà, perché questo porta all'empatia e all'amore. Io sto meglio, tutto procede. Spero di poter ricambiare quanto ho ricevuto. Voglio restituire tutto l'amore che mi avete donato, vi abbraccio virtualmente".