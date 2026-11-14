circle x black
Cerca nel sito
 

Antonella Elia dopo l'operazione: "Ho passato una giornata infernale tra dolori e nausea"

Le parole della showgirl dopo essersi sottoposta a una seconda operazione

Antonella Elia - X
Antonella Elia - X
Segui Adnkronos su Google
14 novembre 2026 | 18.03
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Dopo essersi sottoposta a un secondo intervento chirurgico, Antonella Elia è tornata sui social per aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute. "Sto molto meglio", ha esordito, raccontando di aver trascorso una giornata difficile a causa degli effetti dell'anestesia: "Male e nausea, ma oggi mi sento rinata. Ho vissuto una cosa brutta e ora sono felice, perché quando ci succedono cose orribili poi siamo felici e volevo comunicare a tutti la mia felicità", ha aggiunto Elia, ringraziando tutti per i messaggi e l'affetto ricevuto. "Oggi mi sento un fiore", ha concluso nel videoselfie condiviso su X, registrato dal letto dell'ospedale, al Policlinico Gemelli di Roma.

Antonella Elia aveva annunciato sui social il secondo intervento, a circa un mese dal primo, necessario per rimuovere "un tumore borderline. Ho tolto tube e ovaio, ma l'utero c'è ancora,"aveva raccontato lo scorso 19 ottobre. In quell'occasione, la showgirl aveva anche anticipato la necessità di una nuova operazione: "E niente... non è finita... Speravo che tutto fosse già finito e invece... Si va avanti. Mi aspetta un altro intervento, che affronto col sorriso. Circondata dall'amore", aveva scritto in un post su X.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
L'ucraina a rischio collasso demografico per la guerra - Video
Scioperi bus, treni, aerei: il calendario degli scioperi da oggi a fine mese - Video
Maltempo in Toscana, "Via, Via tutti": l'avvertimento prima della frana in diretta - Video
Ddl Concorrenza alla Camera, le modifiche proposte - Video
L'ex hacker: "In Italia abbiamo dei geni 'buoni' che ci possono difendere" - Video
Sinner apre il profilo TikTok: "Grazie per l'affetto, fatemi sapere cosa volete vedere" - Video
News to go
Fotovoltaico, confermato il no se a terra nei terreni agricoli
Tumori, l'appello video di Jessica Scarpa: "Daraxonrasib per tutti i pazienti, firmate la petizione"
Mister Alvini e l'aneddoto sul fantacalcio: "Babbo, Raimondo gioca?" - Video
Frosinone Calcio, Alvini: "Salvezza è la base per creare un futuro importante" - Video
Napoli, arriva nuovo polo di innovazione e sviluppo - Video
Truffe ad anziani nel Nord Italia, carabinieri recuperano pacchi con oro, denaro e pistole a Napoli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza