Antonio Cassano ha fatto un salto al ristorante di Salt Bae e ha raccontato la sua esperienza, deludente e... piuttosto salata. Salt bae è il nome d'arte dello chef-ristoratore turco Nusret Gökçe, diventato un fenomeno virale sul web per il suo modo di salare la carne, da questo ha preso il soprannome. È risaputo, infatti, che una cena nel suo ristorante abbia un costo piuttosto elevato. E a raccontarlo, è stato l'attaccante Antonio Cassano.

Le dichiarazioni di Cassano

Antonio Cassano, protagonista e conduttore di Viva El Futbol, nel corso del programma ha raccontato la sua esperienza nel ristorante di Salt Bae agli altri due conduttori, Lele Adani e Nicola Ventola. Durante la sua vacanza in Grecia, Cassano ha deciso di andare a mangiare nel locale dello chef stellato insieme alla sua famiglia, la moglie Carolina Marcialis e i figli Christopher e Lionel. "Abbiamo preso 4 antipasti di carne e una carne grande per 4 da dividere", ha spiegato l'ex calciatore italiano che ha elencato cosa gli è stato servito al tavolo.

Poi, il momento della verità: "È arrivato un conto di 880 euro". Appena vede lo scontrino, Cassano racconta di aver chiamato il cameriere convinto che abbia sbagliato tavolo: "Amico, mi sa che hai sbagliato e lui mi dice 'No, il conto è quello’. 220 a testa." "In inglese poi ci hanno chiesto come ci siamo trovati", ha spiegato Cassano che ha risposto: "Benissimo, non ci rivedremo mai più", ha concluso l'ex attaccante, tra le risate di Lele Adani e Nicola Ventola.