Arena di Verona, 830 bambini da tutta Italia cantano il Va' pensiero

Un'esplosione di gioia. Un'Arena di bambini. Protagonisti canto, musica e solidarietà. Ad un mese dall'inaugurazione dell'Opera Festival, proprio con il nuovo allestimento di Nabucco di Giuseppe Verdi, oggi pomeriggio 830 bambini da tutta Italia si sono ritrovati sul palcoscenico dell'Arena di Verona e hanno emozionato migliaia di famiglie cantando il Va', pensiero, sull'ali dorate. In platea e sulle gradinate tutto esaurito per l'evento "Il cielo è di tutti. Concerto per piccoli cori e grandi sogni", organizzato da Fondazione Arena di Verona grazie al contributo del family partner Generali Italia. Quasi 10mila spettatori hanno assistito al primo evento dedicato alle famiglie.

L'evento si è ispirato alla poesia di Gianni Rodari, contenuta nel volume "Filastrocche in cielo e in terra", letta dalla sovrintendente di Fondazione Arena, Cecilia Gasdia che, ad inizio pomeriggio, ha portato i saluti assieme al General manager Generali Italia Massimo Monacelli e a Fra Cristian Gualandris dell'Antoniano. Presente il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi.

Ben 33 cori di voci bianche provenienti da tutta Italia, si sono alternati durante il pomeriggio. Bambini dai 4 ai 14 anni, assieme a 150 accompagnatori, sono arrivati a Verona da Genova, Napoli, Bologna, Monza e Brianza, Varese, Bergamo, Milano, Torino, Brescia, Treviso, Gorizia, Trento, Vicenza, Roma, Cagliari, Prato, Catanzaro, Ragusa, Sondrio e Catania. Protagonista il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini, accompagnato dai cori della Galassia dell’Antoniano, con la partecipazione del maestro Stefano Nanni. Tra le canzoni che hanno acceso l’entusiasmo del pubblico: Le piccole cose belle, Il caffé della Peppina, Volevo un gatto nero, Popoff, Quarantaquattro gatti, Le tagliatelle di nonna Pina, così come I can believe, Il principe Futù, L’estate sta iniziando, Mo li Hua, Diventare un albero e Heal the world. Affidati ai bambini veronesi di Alive il Coro dei monelli da Carmen di Bizet, la Gran scena della consacrazione da Aida di Verdi, Pie Jesu da Requiem di Lloyd Webber e il Gran Finale Atto Secondo da Aida di Verdi.

Il Piccolo Coro di Caivano, diretto da Antonia di Maio, ha cantato Il coccodrillo come fa? e Il domani. Il coro della periferia campana, nato nel dicembre 2023 da un progetto promosso dal Ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano Opere-Francescane, conta 40 bambini tra i 4 e i 13 anni. Centinaia di voci in un unico coro d'amore e fratellanza: l'evento sostiene Operazione Pane, la campagna di Antoniano, abbinata allo Zecchino d'Oro, che supporta 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo, accogliendo persone e famiglie in difficoltà.

Presentatore dell'evento Walter Rolfo, scrittore, autore e appassionato di illusionismo, già testimonial di Generali per il progetto "Vite - Storie di Felicità" con la Fondazione della Felicità Ets di cui è il presidente. Ad affiancarlo, Mìmi e Nartico, i due talent dello Zecchino d'Oro, e Marco Di Buono e Arianna Ciampoli di Rai Radio Kids.

Il concerto rientra nella rassegna Arena Young, il progetto artistico-formativo di Fondazione Arena per scuole, giovani e famiglie realizzato anche grazie al supporto della Provincia di Verona. A tutti i bimbi dei cori è stato distribuito uno zainetto con all’interno la merenda, grazie al sostegno di Zuegg e Forno Bonomi.