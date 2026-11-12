Ariana Grande, primo tappeto rosso di coppia con il ballerino Ricky Alvarez

Tra i due si tratta di un ritorno di fiamma: dopo una breve relazione nel 2015, la cantante e star di 'Wicked' e il ballerino hanno mantenuto un rapporto professionale

Ariana Grande e Ricky Alvarez hanno ufficialmente fatto il loro debutto sul tappeto rosso come coppia. Mercoledì sera, i due sono stati fotografati all'anteprima a New York di 'Ti presento i Fotter' (dal 25 novembre nelle sale italiane) che vede nel cast, oltre Grande, Robert De Niro, Ben Stiller e Owen Wilson. Tra i due si tratta di un ritorno di fiamma: dopo una breve relazione nel 2015, la cantante e star di 'Wicked' e il ballerino hanno mantenuto un rapporto professionale. La scorsa estate hanno poi annunciato di essersi rimessi insieme. E l'amore sembra andare a gonfie vele, come mostrano gli scatti che li ritrae abbracciati tra sorrisi e sguardi complici.

La loro apparizione arriva dopo che, ad agosto, un portavoce della cantante di '7 Rings' aveva annunciato che Grande si sarebbe presa una pausa dai riflettori al termine del tour 'Eternal Sunshin' spiegando l'impatto dell'attenzione pubblica sulla sua salute. E, per questo, aveva anche rinunciato alla produzione londinese di 'Sunday in the Park with George', accanto a Jonathan Bailey, che avrebbe dovuto debuttare in primavera. Poi cancellata, dopo la rinuncia del co-protagonista.

La relazione con Alvarez arriva dopo la fine della storia tra Grande e il collega di 'Wicked', Ethan Slater, con il quale era stata legata per tre anni. "Ariana ed Ethan si sono lasciati, ma sono rimasti amici e continuano a nutrire grande stima e rispetto reciproci. Non è stata una decisione presa alla leggera, ma entrambi hanno capito che stavano meglio come amici che come coppia", aveva confessato una fonte a 'Page Six' nei mesi scorsi.