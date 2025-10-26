circle x black
Cerca nel sito
 

Arisa a Verissimo, le scuse a Simona Ventura: "Ho sbagliato"

Archiviato definitivamente il caso dopo lo scontro a X Factor

Arisa e Simona Ventura
Arisa e Simona Ventura
26 ottobre 2025 | 16.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Chiedo scusa a Simona Ventura". Arisa, ospite oggi 26 ottobre nello studio di Verissimo, rispondendo alle domande di Silvia Toffanin chiede nuovamente scusa a Simona Ventura per uno scontro andato in scena anni fa, nella sesta edizione di X Factor. La cantante e la conduttrice erano parte della giuria. Un'eliminazione decisa da Simona Ventura provocò la reazione veemente di Arisa: "Sei falsa".

"Ero molto agitata in quel momento, mi sono sfogata con la persona che era più vicina a me. Le ho chiesto scusa un miliardo di volte e ancora le chiedo scusa. Non è una persona falsa, anzi. E' una delle persona tutta d'un pezzo, le vorrei somigliare", dice oggi Arisa a Verissimo.

Per archiviare definitivamente una vicenda già chiarita dalle due protagoniste arriva anche il messaggio di Simona Ventura. "Arisa è una donna originale, molto particolare. Le voglio un gran bene, dal primo momento in cui abbiamo lavorato insieme sono rimasta rapita dalla sua personalità. E' una persona strarid e un artista incredibile. Abbiamo avuto fasi diverse nella nostra amicizia", dice la conduttrice.

Era un momento di grande tensione. Sono rimasta esterrefatta, mi ha chiesto scusa quasi immediatamente. Abbiamo chiarito quasi subito, io non sono una persona che se la lega al dito

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arisa verissimo arisa simona ventura arisa scuse simona ventura
Vedi anche
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza