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Ascolti mercoledì 29 aprile, 'Battiti Live Spring' su Canale 5 vince prime time

Secondo gradino del podio per Rai3 con 'Chi l'ha visto'

Persona guarda la tv - (Fotogramma/IPa)
Persona guarda la tv - (Fotogramma/IPa)
30 aprile 2026 | 11.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vittoria di Canale5 nel prime time di ieri mercoledì 29 aprile con 'Battiti Live Spring' che ha ottenuto 2.247.000 telespettatori pari a uno share del 19,5%. Secondo gradino del podio per Rai3 con 'Chi l'ha visto' seguito da 1.417.000 telespettatori (share del 10%). Terzo posto per Rai1 con 'Siamo Danza' che ha totalizzato 1.308.000 telespettatori e il 9,3% di share.

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Fuori dal podio da segnalare il buon risultato realizzato da La7 con 'Una Giornata Particolare con Gino Paoli' che ha raggiunto 1.107.000 telespettatori e il 7,1%. Su Italia1, invece, il programma 'Operazione Kandahar' è stato seguito da 991.000 telespettatori (share del 6,5%) mentre su Rai2 'Mare Fuori 6' ha registrato 737.000 telespettatori e il 4,9% di share. Su Tv8 4, poi, 'Ristoranti' ha interessato 594.000 telespettatori pari al 3,5% mentre su Retequattro 'Realpolitik' ha conquistato 506.000 telespettatori e il 4,4%. Sul Nove 'Ma… Diamoci del Tour! In Europa' è stato visto da 381.000 telespettatori (share del 2,5%).

Access prime time

Nell'access prime time su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha registrato 4.535.000 telespettatori e il 23,7% di share, mentre sulla rete ammiraglia della Rai 'Affari Tuoi' ha otttenuto 4.511.000 telespettatori (23,4% di share). Sempre su Rai1 'Cinque Minuti' ha intercettato 3.750.000 telespettatori ( share del 20,6%).

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