Secondo gradino del podio per Rai3 con 'Chi l'ha visto'
Vittoria di Canale5 nel prime time di ieri mercoledì 29 aprile con 'Battiti Live Spring' che ha ottenuto 2.247.000 telespettatori pari a uno share del 19,5%. Secondo gradino del podio per Rai3 con 'Chi l'ha visto' seguito da 1.417.000 telespettatori (share del 10%). Terzo posto per Rai1 con 'Siamo Danza' che ha totalizzato 1.308.000 telespettatori e il 9,3% di share.
Fuori dal podio da segnalare il buon risultato realizzato da La7 con 'Una Giornata Particolare con Gino Paoli' che ha raggiunto 1.107.000 telespettatori e il 7,1%. Su Italia1, invece, il programma 'Operazione Kandahar' è stato seguito da 991.000 telespettatori (share del 6,5%) mentre su Rai2 'Mare Fuori 6' ha registrato 737.000 telespettatori e il 4,9% di share. Su Tv8 4, poi, 'Ristoranti' ha interessato 594.000 telespettatori pari al 3,5% mentre su Retequattro 'Realpolitik' ha conquistato 506.000 telespettatori e il 4,4%. Sul Nove 'Ma… Diamoci del Tour! In Europa' è stato visto da 381.000 telespettatori (share del 2,5%).
Nell'access prime time su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha registrato 4.535.000 telespettatori e il 23,7% di share, mentre sulla rete ammiraglia della Rai 'Affari Tuoi' ha otttenuto 4.511.000 telespettatori (23,4% di share). Sempre su Rai1 'Cinque Minuti' ha intercettato 3.750.000 telespettatori ( share del 20,6%).