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Ascolti tv, 20 ottobre: testa a testa tra Stefano De Martino e Gerry Scotti

'Tutto l'amore che resta' su Rai1 vince il prime time col 15,3% ﻿

Gerry Scotti, Stefano De Martino - fotogramma/ips
Gerry Scotti, Stefano De Martino - fotogramma/ips
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21 ottobre 2026 | 12.56
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

La fiction 'Tutto l’Amore che Resta', in onda su Rai1, è stato il programma più visto del prime time con 2.757.000 spettatori ed il 15.3% di share. Subito dietro 'Zelig 30' su Canale 5, con 1.802.000 spettatori e il 14.8% di share. Ottimo terzo posto per 'DiMartedì' su La7, con 1.640.000 spettatori e il 10.7% di share (548.000 spettatori e il 9% nella parte finale chiamata DiMartedì Più).

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Verità Nascoste' su Rete4 (presentazione 1.102.000 spettatori, share 5.4%, programma 1.021.000 spettatori, share 8.5%), 'Aftermath – In trappola' su Italia1 (852.000 spettatori, share 4.9%), 'X Factor' su Tv8 (769.000 spettatori, share 5.9%), 'Filorosso' su Rai3 (presentazione 432.000 spettatori, share 2.2%, programma 379.000 spettatori, share 2.8%), 'Negramaro - Una storia ancora semplice' su Rai2 (presentazione 377.000 spettatori, share 1.9%, programma 355.000 spettatori, share 2.5%), 'Alive – I Sopravvissuti delle Ande' sul Nove (189.000 spettatori, share 1.3%).

L'access prime time

In access prime time, testa a testa tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: su Rai1, dopo 'Cinque Minuti' (4.309.000 spettatori, share 21.6%), 'Affari Tuoi' ha ottenuto 4.479.000 spettatori con il 21.3% di share; su Canale5, dopo 'Gira La Ruota della Fortuna' (3.738.000 spettatori, share 18.4%), 'La Ruota della Fortuna' ha registrato 4.513.000 spettatori con il 21.6% di share. Nella stessa fascia, molto bene su La7 'Otto e Mezzo' con 1.828.000 spettatori e l'8.7% di share.

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