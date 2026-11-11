Ascolti Tg, Rai in crescita: Tg2 +10%, Tg1 leader. Tg5 in calo, pesa anche la sfida Scotti-De Martino

Il Tg1 consolida la leadership, il Tg2 cresce a doppia cifra e tutti i telegiornali Rai guadagnano pubblico. È quanto emerge dalle elaborazioni dello Studio Frasi sui dati Auditel delle prime otto settimane della stagione televisiva 2026-2027, dal 13 settembre al 7 novembre, confrontate con lo stesso periodo dello scorso anno.

Il Tg1 diretto da Gian Marco Chiocci si conferma il notiziario più seguito con 4.279.313 spettatori medi e il 24,29% di share, in crescita dello 0,9%. La performance migliore è quella del Tg2 di Antonio Preziosi, che raggiunge 914.089 spettatori e il 4,89% di share, guadagnando il 10,1% rispetto al 2025. Bene anche la TgR diretta da Roberto Pacchetti, con 2.351.980 spettatori (+3,4%) e il Tg3 di Pierluca Terzulli, che arriva a 1.785.631 (+2,7%).

Il Tg5 diretto da Clemente Mimun mantiene la seconda posizione con 3.289.787 spettatori medi e il 18,43% di share, ma registra una flessione del 12,5%, pari a 469mila spettatori in meno.

Dal preserale alla Ruota della Fortuna, cosa pesa sugli ascolti

Il calo del Tg5 si inserisce in un cambiamento degli equilibri televisivi tra Rai1 e Canale 5. Un primo fattore è il preserale, dove "L'Eredità" di Marco Liorni conserva un vantaggio consistente su "Caduta Libera" di Max Giusti, garantendo al Tg1 un pubblico di partenza più ampio.

Ma potrebbe incidere anche il cosiddetto "traino inverso", cioè la capacità di un programma di richiamare spettatori sul canale già durante la trasmissione precedente.

Nell'autunno 2025, il successo del ritorno della "Ruota della Fortuna" di Gerry Scotti, che aveva frequentemente battuto "Affari Tuoi", potrebbe aver favorito indirettamente anche gli ascolti del Tg5, attirando su Canale 5 gli spettatori interessati al quiz. Quest'anno lo scenario è cambiato: Stefano De Martino ha recuperato terreno e nelle ultime settimane è tornato spesso davanti a Scotti. Il 10 novembre "Affari Tuoi" ha sfiorato i cinque milioni di telespettatori, contro i 4,3 milioni della "Ruota". Il riequilibrio della sfida nell'access prime time potrebbe quindi aver ridotto il beneficio indiretto per il Tg5, favorendo invece Rai1.

Bene La7 e le altre testate Mediaset

Positivo anche il risultato del Tg La7 di Enrico Mentana, che raggiunge 1.420.562 spettatori medi e il 7,95% di share, in crescita dell'1,7%.

Incrementi anche per le altre testate Mediaset, dirette da Andrea Pucci: il Tg4 diretto arriva a 718.480 spettatori (+4,9%), mentre Studio Aperto, nell'edizione delle 18.30, raggiunge 560.404 spettatori (+3,2%).

Nel complesso, sette degli otto telegiornali analizzati guadagnano pubblico. Una conferma della tenuta dell'informazione televisiva tradizionale, ma anche del peso che le sfide tra i programmi di intrattenimento continuano ad avere sugli ascolti dei notiziari.