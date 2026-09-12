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Ascolti tv 11 settembre, Antonella Clerici regina del venerdì sera su Rai 1. Gerry Scotti batte ancora De Martino

Vittoria di Rai1 nel prime time, 'Affari Tuoi' seguito da 3.505.000 telespettatori mentre su Canale5 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 4.004.000 telespettatori

Antonella Clerici - (Ipa)
Antonella Clerici - (Ipa)
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12 settembre 2026 | 11.50
Carlo Roma
LETTURA: 1 minuti

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Jukebox – La Notte delle Hit' visto da 2.056.000 telespettatori (share del 17,2%). Secondo gradino del podio per Canale5 con 'L’Erede' seguito da 1.575.000 telespettatori pari a uno share del 13,3%. Terzo posto per 'Quarto grado' che su Retequattro ha interessato 896.000 telespettatori raggiungendo uno share dell'8,7%.

Fuori dal podio su Rai2 'Emma Bonino a Belve' in replica ha ottenuto 629.000 telespettatori (share 4,1%) e a seguire, sulla stessa rete, 'L’Ispettore Coliandro 7' ha conquistato 420.000 telespettatori (share del 3,7%). Su Italia1 'Cia' ha intercettato750.000 telespettatori (share del 5,5%) mentre su La7 '11 settembre – Senza scampo' ha realizzato 605.000 telespettatori e il 4.3%. Sul Nove 'Osteria Giacobazzi' ha registrato 553.000 telespettatori e uno share del 4,2% mentre su Rai3 'La Legge di Lidia Poët' ha totalizzato 491.000 telespettatori e il 3,3% di share. Su Tv8 'Pechino Express – L’Estremo Oriente' è stato visto da 402.000 telespettatori raggiungendo uno share del 3,1%.

Nell'access prime time su Rai1 'Speciale Cinque Minuti', che ha riproposto l’ultima intervista in tv di Emma Bonino da Bruno Vespa, ha conquistato 3.249.000 telespettatori (share del 19,7%). Ancora sulla rete ammiraglia della Rai 'Affari Tuoi' è stato seguito da 3.505.000 telespettatori (20,9% di share) mentre su Canale5 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 4.004.000 telespettatori pari al 24% di share.

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