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Ascolti tv, 13 luglio: 'Temptation Island' conquista il prime time con il 30,31% di share

Secondo gradino dal podio per Rai1 con 'La Partita del Cuore' che si aggiudicata 1.541.000 telespettatori pari al 12,41% di share

Telecomando - Archivio
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14 luglio 2026 | 12.30
Alisa Toaff
LETTURA: 1 minuti

Nella serata di ieri 'Temptation Island' su Canale 5 conquista il prime time con ben 3.752.000 telespettatori (share del 30,31%). Secondo gradino dal podio per Rai1 con 'La Partita del Cuore' che si aggiudicata 1.541.000 telespettatori pari al 12,41% di share.

Terza posizione su Rai2 per la replica di 'Boss in Incognito' che ha ottenuto 583.000 telespettatori (share del 4,38%). Su Italia1 'Cash Out – I maghi del furto' ha conquistato 968.000 telespettatori con il 6,31% di share, su Rai3 'Filorosso' ha raggiunto 551.000 telespettatori (4.4%). Su Rete4 'Potere assoluto' si è aggiudicato 603.000 telespettatori (4,36% di share), su La7 'In Onda Prima Serata' 690.000 telespettatori e il 4,4% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: su Tv8 'La maschera di Zorro' (368.000 telespettatori e 2.7% di share) e sul Nove 'Little Big Italy' (323.000 telespettatori con il 2,2% di share).

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ascolti Temptation Island prime time cnaale 5 rai1
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