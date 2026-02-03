circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 2 febbraio: 'La Preside' su Rai1 vince con 27,3%

Zelig su Canale 5 al 20,6%, 'La Ruota' al 25,3%

- FOTOGRAMMA
- FOTOGRAMMA
03 febbraio 2026 | 11.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La fiction con Luisa Ranieri 'La Preside', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 4.633.000 spettatori e il 27,3% di share. Su Canale5, lo show comico 'Zelig 30' ha interessato 2.623.000 spettatori e il 20,6% di share. Testa a testa per il terzo gradino del podio. Italia1 con 'Taken – La vendetta' ha raccolto 1.014.000 spettatori e il 5,4% mentre Rai3 cobn 'Lo Stato delle Cose' ha interessato 1.012.000 spettatori, ottenendo però uno share superiore (6,6%).

Seguono La7 con 'La Torre di Babele' che ha raggiunto 825.000 spettatori (4,2% share) e Rete4 con 'Quarta Repubblica' che ha totalizzato 700.000 spettatori (5,3% share). La classifica del prime time continua con: Rai2 con 'John Wick 3 – Parabellum' (442.000 spettatori, 2,4% share); Tv8 con '4 Hotel' (379.000 spettatori, 2,3% share) e Nove con 'Alive – I Sopravvissuti delle Ande' (221.000 spettatori, 1,5% share).

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha raggiunto 5.367.000 spettatori (25,3% share) mentre 'Affari tuoi' su Rai1 ha interessato 5.261.000 spettatori (24,7% share).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti prime time share spettatori
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza