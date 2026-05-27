circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv 26 maggio, Montalbano in replica su Rai1 vince il prime time con il 18.7% di share

Il testa a testa nell'access prime time vinto ieri da Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna', share al 24.3%

Telecomando - FOTOGRAMMA
Telecomando - FOTOGRAMMA
27 maggio 2026 | 13.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rai1, con 'Il Commissario Montalbano' in replica vince la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 26 maggio 2026. La fiction ha tenuto incollati allo schermo 2.877.000 spettatori pari al 18.7% di share. Secondo posto per Canale5, che con 'Un Nuovo Inizio' ha catturato l'attenzione di 2.147.000 spettatori totalizzando uno share del 15.1%. Italia1, che ieri trasmetteva 'Le Iene presentano: Inside', è stato la scelta di 1.361.000 spettatori per il 12.8%, mentre La7 con 'DiMartedì' ha ottenuto un ascolto medio di 1.322.000 spettatori e il 9% di share. Rai2, che ieri offriva al pubblico 'Belve Crime', ha interessato 807.000 spettatori (share al 6.2%), mentre Rai3 con 'Indovina Chi Viene a Cena' ha coinvolto 673.000 spettatori (share al 4%). Rete4, con 'È Sempre Cartabianca', ha tenuto davanti al video 470.000 spettatori con share al 4%.

CTA

Access prime time

Nell'access prime time, Canale5 con 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto davanti allo schermo 4.542.000 spettatori, pari al 24.3% di share, mentre Rai1 con 'Affari Tuoi' ha ottenuto un ascolto medio di 4.376.000 spettatori con share al 23.6%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti share prime time
Vedi anche
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video
News to go
Elezioni comunali, i risultati
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza