Ascolti tv 29 settembre, vola La Ruota della Fortuna e Blanca batte Grande Fratello

Boom de 'La Ruota della Fortuna' che arriva a quasi 5,5 milioni di telespettatori

30 settembre 2025
Redazione Adnkronos
Boom di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna che negli ascolti tv del 29 settembre vince il duello con Affari Tuoi. Nell'access prime time, il game show di Canale 5 stabilisce il proprio record con un ascolto medio di 5.488.000 spettatori pari al 26.8% di share. 'Affari Tuoi' su Raiuno è stato la scelta di 4.473.000 spettatori, per Stefano Di Martino uno share del 21.8%.

E' 'Blanca 3', trasmesso da Rai1, a vincere la sfida della prima serata. La serie tv ha incollato davanti allo schermo 3.806.000 spettatori, pari al 23% di share. Canale5, dove debuttava il 'Grande Fratello' condotto da Simona Ventura, è stato visto da 2.813.000 spettatori, totalizzando uno share del 20.4%. Rai3, con 'Lo Stato delle Cose' di Massimo Giletti, ha ottenuto un ascolto medio di 865.000 spettatori con share al 5.8% mentre Rai2, che ieri trasmetteva 'Boss in Incognito', è stata la scelta di 843.000 spettatori (share al 5.4%).

Su Italia1, 'I mercenari 2' ha tenuto davanti al video 802.000 spettatori con il 4.4% di share, Rete4 con 'Quarta Repubblica' ha convinto 732.000 spettatori (share al 5.6%), mentre La7, con 'La Torre di Babele', ha raggiunto 691.000 spettatori e il 3.8% di share.

Sul fronte dell'informazione televisiva serale, è il Tg1 delle 20 a vincere la sfida con un ascolto medio di 4.203.000 spettatori (share al 22.5%). Secondo posto per il Tg5, visto da 4.083.000 utenti ed uno share del 21.4%.

