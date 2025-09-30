Boom di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna che negli ascolti tv del 29 settembre vince il duello con Affari Tuoi. Nell'access prime time, il game show di Canale 5 stabilisce il proprio record con un ascolto medio di 5.488.000 spettatori pari al 26.8% di share. 'Affari Tuoi' su Raiuno è stato la scelta di 4.473.000 spettatori, per Stefano Di Martino uno share del 21.8%.

E' 'Blanca 3', trasmesso da Rai1, a vincere la sfida della prima serata. La serie tv ha incollato davanti allo schermo 3.806.000 spettatori, pari al 23% di share. Canale5, dove debuttava il 'Grande Fratello' condotto da Simona Ventura, è stato visto da 2.813.000 spettatori, totalizzando uno share del 20.4%. Rai3, con 'Lo Stato delle Cose' di Massimo Giletti, ha ottenuto un ascolto medio di 865.000 spettatori con share al 5.8% mentre Rai2, che ieri trasmetteva 'Boss in Incognito', è stata la scelta di 843.000 spettatori (share al 5.4%).

Su Italia1, 'I mercenari 2' ha tenuto davanti al video 802.000 spettatori con il 4.4% di share, Rete4 con 'Quarta Repubblica' ha convinto 732.000 spettatori (share al 5.6%), mentre La7, con 'La Torre di Babele', ha raggiunto 691.000 spettatori e il 3.8% di share.

Sul fronte dell'informazione televisiva serale, è il Tg1 delle 20 a vincere la sfida con un ascolto medio di 4.203.000 spettatori (share al 22.5%). Secondo posto per il Tg5, visto da 4.083.000 utenti ed uno share del 21.4%.