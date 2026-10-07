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Ascolti tv 6 settembre, testa a testa tra Zelig 30 e Tutto l'amore che resta

Anche nell'access prime time Canale 5 e Rai 1 si contendono la vittoria con La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ascolti tv 6 settembre, testa a testa tra Zelig 30 e Tutto l'amore che resta
07 ottobre 2026 | 12.19
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

Nel prime time televisivo di ieri, martedì 6 ottobre, testa a testa tra 'Tutto l’Amore che Resta' su Rai1 e 'Zelig 30' su Canale 5: la fiction sull'ammiraglia Rai è stata seguita da 2.559.000 spettatori con il 16% di share mentre lo show comico dell'ammiraglia Mediaset ha ottenuto 2.310.000 spettatori con il 17.9% di share (ma è durato quasi un'ora di più del concorrente). Ottimo terzo posto per 'DiMartedì' su La7, con 1.571.000 spettatori e il 10.4% di share (520.000 spettatori e il 10% di share nella parte finale 'DiMartedì Più').

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Verità Nascoste' su Rete4 (999.000 spettatori, share 8.2%), 'Non Stop' su Italia1 (872.000 spettatori, share 5.1%), 'Boss in Incognito' su Rai2 (609.000 spettatori, share 4.3%), 'X Factor' su Tv8 (599.000 spettatori, share 4.5%), 'Filorosso' su Rai3 (362.000 spettatori, share 2.6%), 'Vajont – Una Tragedia Italiana' sul Nove (325.000 spettatori, share 2%).

In access prime time, testa a testa tra le due reti ammiraglie: su Canale5, 'Gira La Ruota della Fortuna' ha registrato 3.625.000 spettatori col 18.5% di share mentre 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 4.528.000 spettatori col 22.2% di share; su Rai1, 'Cinque Minuti' ha totalizzato 3.898.000 spettatori con il 20.4% di share, mentre 'Affari Tuoi' ha totalizzato 4.507.000 spettatori col 22% di share.

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prime time Rai1 Canale5 La7 Mediaset ascolti tv
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