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Ascolti tv, testa a testa tra Scotti e De Martino nell'access: i risultati di ieri 22 settembre

E' Rai1 con 'C’è ancora domani' a vincere la sfida della prima serata di ieri, martedì 22 settembre 2026

Scotti, De Martino - fotogramma/ipa
Scotti, De Martino - fotogramma/ipa
23 settembre 2026 | 11.54
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

E' Rai1 con 'C’è ancora domani' a vincere la sfida della prima serata di ieri, martedì 22 settembre 2026. Il film esordio alla regia di Paola Cortellesi ha incollato davanti allo schermo 2.097.000 spettatori pari al 14.8% di share. Secondo posto sul podio per La7, che con 'DiMartedì' è stato la scelta di 1.529.000 spettatori registrando il 10.6% di share. Canale5, con 'Super Karaoke', ha ottenuto un ascolto medio di 1.226.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Italia1, con 'The Bricklayer', è stato visto da 1.037.000 spettatori con il 6.7% di share, mentre Rete4, con 'Verità Nascoste' ha registrato un ascolto medio di 899.000 spettatori, pari al 7.9% di share. Rai2, che ieri proponeva 'Boss in Incognito', ha interessato 753.000 spettatori pari al 5.7% di share, mentre Rai3, con 'Filorosso', è stata scelta da 354.000 spettatori (share al 2.7%).

Nell'access prime time, è testa a testa fra Canale 5, che con 'La Ruota della Fortuna' è stato visto da 4.370.000 spettatori pari al 22.7% di share, e Rai1, che con 'Affari Tuoi' ha tenuto davanti allo schermo 4.354.000 spettatori, con share al 22.5%.

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