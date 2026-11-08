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Ascolti tv, 'Tu si que vales' su Canale 5 oltre 3,5 mln spettatori, 'Ballando' al 26,9%

In access prime time vince Affari Tuoi, medaglia d'argento per La Ruota della Fortuna su Canale5

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08 novembre 2026 | 12.13
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

La show di Canale 5, ‘Tu Si Que Vales' vince la sfida del prime time di sabato 7 novembre, conquistando 3.555.000 spettatori e il 24,3% di share. ‘Ballando con le Stelle’ su Rai1 registra invece 2.874.000 spettatori, ma supera gli avversari nello share con il 26,9%, complice anche la maggiore durata del programma, trainato dall'ottimo risultato di ‘Ballando Tutti in Pista’, che ha totalizzato 3.733.000 spettatori e il 21,7% di share.

Fuori dal podio troviamo 'In Altre Parole' su La7, che nella prima parte ha conquistato 1.185.000 spettatori (6,7% di share). Seguono Italia1 con 'Animali fantastici e dove trovarli' che ha totalizzato 706.000 spettatori (4,6%); Rai2 con Swat seguito da 598.000 spettatori (3,7%) e Rai3 con 'Sapiens – Un Solo Pianeta' (449.000 spettatori, 3,1%), dopo una presentazione da 532.000 spettatori (3,1%). Sul Nove 'Accordi & Disaccordi' ha totalizzato 478.000 spettatori (3,2%), mentre su Tv8 la Formula 1 Sprint Gran Premio ha raccolto 383.000 spettatori (2,8%). Chiude la classifica Rete4 con '3 Days to Kill' (335.000 spettatori, 2,2%). In access prime time vince Affari Tuoi, che su Rai1 ha totalizzato 4.207.000 spettatori (23,2% di share). Medaglia d'argento per La Ruota della Fortuna su Canale5, con 3.802.000 spettatori (21%).

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