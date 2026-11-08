In access prime time vince Affari Tuoi, medaglia d'argento per La Ruota della Fortuna su Canale5
La show di Canale 5, ‘Tu Si Que Vales' vince la sfida del prime time di sabato 7 novembre, conquistando 3.555.000 spettatori e il 24,3% di share. ‘Ballando con le Stelle’ su Rai1 registra invece 2.874.000 spettatori, ma supera gli avversari nello share con il 26,9%, complice anche la maggiore durata del programma, trainato dall'ottimo risultato di ‘Ballando Tutti in Pista’, che ha totalizzato 3.733.000 spettatori e il 21,7% di share.
Fuori dal podio troviamo 'In Altre Parole' su La7, che nella prima parte ha conquistato 1.185.000 spettatori (6,7% di share). Seguono Italia1 con 'Animali fantastici e dove trovarli' che ha totalizzato 706.000 spettatori (4,6%); Rai2 con Swat seguito da 598.000 spettatori (3,7%) e Rai3 con 'Sapiens – Un Solo Pianeta' (449.000 spettatori, 3,1%), dopo una presentazione da 532.000 spettatori (3,1%). Sul Nove 'Accordi & Disaccordi' ha totalizzato 478.000 spettatori (3,2%), mentre su Tv8 la Formula 1 Sprint Gran Premio ha raccolto 383.000 spettatori (2,8%). Chiude la classifica Rete4 con '3 Days to Kill' (335.000 spettatori, 2,2%). In access prime time vince Affari Tuoi, che su Rai1 ha totalizzato 4.207.000 spettatori (23,2% di share). Medaglia d'argento per La Ruota della Fortuna su Canale5, con 3.802.000 spettatori (21%).