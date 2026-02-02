circle x black
Ascolti tv, 'Cuori 3' vince la prima serata

'Affari tuoi' supera 'La Ruota della fortuna'

Matteo Martari, Pilar Fogliati, Giulio Scarpati (Ipa)
02 febbraio 2026 | 11.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La terza stagione della fiction 'Cuori', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time appassionando 2.923.000 spettatori, pari al 17.8% di share. Al secondo posto si piazza Canale5 con 'Chi Vuol Essere Milionario - Il Torneo'. Il game show condotto da Gerry Scotti ha intrattenuto 1.984.000 spettatori, registrando il 15.5% di share. Terzo gradino del podio per 'Che Tempo Che Fa' sul Nove con 1.560.000 spettatori (8.6%) che ha superato di poco 'Report' su Rai3, che ha totalizzato 1.530.000 spettatori (8.5%).

A seguire troviamo 'Le Iene' su Italia1 che ha interessato 1.137.000 spettatori (9.6% share), 'Fuori dal Coro' su Rete4 con 742.000 spettatori (5.9% share) e 'Mio padre è un sicario' su Rai2 che ha registrato 650.000 spettatori (3.4% share). Chiudono la classifica La7 con 'Misery non deve morire' (294.000 spettatori, 1.6% share) e Tv8 con 'Il giustiziere della notte' (252.000 spettatori, 1.4% share).

In access prime time Rai1 supera Canale 5. 'Affari Tuoi' ha incollato allo schermo 4.705.000 (23.4% share) mentre 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto 4.674.000 spettatori (23.2% share).

