Ascolti tv dominati dalla finale di Coppa Davis, prime time a Canale 5

Telecomando tv - (Fotogramma/Ipa)
24 novembre 2025 | 11.31
Redazione Adnkronos
Gli ascolti tv di ieri, domenica 23 novembre, sono stati dominati dalla finale di Coppa Davis di tennis Italia-Spagna trasmessa da Rai1 che ha ottenuto 4.052.000 telespettatori pari a uno share 24,3%. Quanto al prime time, a vincere è stata 'La Notte nel Cuore' su Canale 5 vista da 2.655.000 telespettatori con uno share del 17%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'Non così vicino' che ha realizzato 2.348.000 telespettatori e uno share del 15,2%. Ottimo terzo posto per 'Che Tempo Che Fa' sul Nove che con la puntata dedicata a Ornella Vanoni ha registrato 2.146.000 telespettatori e il 12% di share.

Fuori dal podio su Rai3 'Report' ha interessato 1.607.000 telespettatori (share del 9%) mentre su Italia1 il programma 'Zelig On' è stata visto da 956.000 telespettatori pari al 6,5%. Su Retequattro 'Fuori dal Coro' è stata vista da 717.000 telespettatori (5,7% di share) mentre su Rai2 'Il fuoco del peccato' è stata visto da 510.000 telespettatori (2,7% di share). Su La7 'Caccia a Ottobre Rosso' ha intercettato 303.000 telespettatori (1,8% di share) mentre su Tv8 'Operation Fortune' ha raggiunto 232.000 telespettatori (share dell'1,4%).

Sul fronte dell'access prime time su Canale5 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 5.160.000 telespettatori (25,6%) mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ne ha ottenuti 4.166.000 (20,6%). Da segnalare, inoltre, che nel primo pomeriggio della rete ammiraglia 'Domenica In' ha intercettato 2.703.000 telespettatori pari al 20% di share.

