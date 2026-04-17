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Ascolti tv, testa a testa nel prime time di giovedì 16 aprile

'Stanno tutti invitati' al 19.3% e 'Uno Sbirro in Appennino' al 19%

Telecomando della tv
Telecomando della tv
17 aprile 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
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Testa e testa nel prime time di ieri giovedì 16 aprile tra 'Stanno Tutti invitati' su Canale 5 (2.469.000 spettatori e il 19.3% di share) e 'Uno Sbirro in Appennino' su Rai1 (3.186.000 spettatori e il 19% di share). Su Rai2 'Ore 14 Sera' ottiene 1.205.000 spettatori e il 6.1%, nella prima parte, e 957.000 spettatori e il 7.9%, nella seconda parte.

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Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 873.000 spettatori, pari al 6.9% di share, seguito da 'Splendida Cornice' su Rai 3 con 977.000 spettatori pari al 6.5% di share, 'Armor' su Italia 1 con 780.000 spettatori e il 4.5% di share e 'In Viaggio con Barbero' su La7, con 414.000 spettatori e il 2.4% di share.

Nell'access prime time, 'La Ruota della Fortuna su Canale 5 totalizza 4.901.000 spettatori pari al 24.4% di share, su Rai 1 'Affari Tuoi' 4.496.000 spettatori pari al 22.6% di share, Cinque Minuti 3.693.000 spettatori pari al 21.4%.

Da segnalare nel mattino di Rai2 l'ottimo ascolto de 'La Pennicanza', con 408.000 spettatori e l'8.9% di share.

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