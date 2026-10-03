circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv 2 ottobre, Francia-Italia su Rai1 domina con il 40,8% di share

La partita della Nazionale si prende la prima serata, poi il 'Grande Fratello Vip'

Francia-Italia - Ipa/Fotogramma
Francia-Italia - Ipa/Fotogramma
03 ottobre 2026 | 11.04
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

La partita di Nations League tra Francia e Italia, trasmessa in diretta ieri su Rai1, ha dominato la prima serata con 7.848.000 spettatori, raggiungendo il 40,8% di share. Medaglia d'argento per Canale5 che con il 'Grande Fratello Vip' ha interessato 1.555.000 spettatori, pari al 13,8% di share mentre 'Quarto Grado' su Rete 4 ha raggiunto 1.216.000 spettatori e il 9.9% di share. Fuori dal podio troviamo 'Shooter' su Italia 1 con 851.000 spettatori (5,1% di share) mentre 'Fratelli di Crozza' su Nove ha raccolto 726.000 spettatori (4% share).

Seguono: La7 con 'Propaganda Live' (643.000 spettatori, 4,9% share); Rai2 con 'L’Ispettore Coliandro 6' (605.000 spettatori, 3.5% share); Rai3 con 'Exodus' (459.000 spettatori, 2,5% share); Tv8 con 'Pechino Express – L’Estremo Oriente' (343.000 spettatori, 2,3% share).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti partita Nations League share
Vedi anche
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video
Spread, Patara (Pictet W.M.): "Francia bersaglio per conti pubblici ed elezioni" - Video
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza