L'ultimo episodio della fiction 'Màkari 4', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 2.965.000 spettatori, raggiungendo il 18,8% di share. Sul secondo gradino del podio Canale 5 con 'La Notte nel cuore' che ha incollato allo schermo 2.441.000 spettatori, pari al 15,1% di share mentre il Nove con 'Che Tempo Che Fa' ha registrato 1.823.000 spettatori (10,1% share).

Fuori dal podio troviamo Rai3 che con 'Report' ha radunato 1.460.000 spettatori (8% share) mentre Italia1 con 'Le Iene presentano: Inside' ha raccolto 948.000 spettatori (7,6% share). A seguire: Tv8 con 'Gran Premio di Formula 1' (805.000 spettatori (4,5% share); Rete4 con 'Fuori dal Coro' (602.000 spettatori, 4,9% share); Rai2 con 'Swat' (524.000 spettatori, 2,7% share) e La7 con 'Adaline – L'eterna giovinezza' (354.000 spettatori (1,9% share).

In access prime time continua la corsa di Canale 5 che con 'La Ruota della Fortuna' ha interessato 5.147.000 spettatori (25,1% share) mentre Rai1 con 'Affari tuoi' ha raggiunto 4.899.000 spettatori (23,9%). Nel pomeriggio, talent show di Canale 5 'Amici' di Maria De Filippi ha catturato 3.037.000 spettatori pari al 24,5% di share. A seguire, 'Verissimo' ha intrattenuto 2.255.000 spettatori (21,2% share) nella prima parte e 2.346.000 (18,7% share) nella seconda. Su Rai1, 'Domenica In' ha registrato 2.259.000 spettatori (18,1%) nella sua prima parte, per poi assestarsi al 16.8% e al 16.7% nei segmenti successivi.