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Ascolti tv, 'Stasera tutto è possibile' vince la prima serata col 16,4%

Nella fascia access prime time, 'Affari Tuoi' su Rai1 conquista il 23,6%

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Telecomando - 123rf
02 aprile 2026 | 14.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Stasera Tutto è Possibile' ha vinto la prima serata di ieri, 1 aprile, con il 16,4% di share. Il programma, in onda su Rai2 condotto da Stefano De Martino, ha incollato allo schermo 2.339.000 telespettatori. Su Rai1 'Un padre' ha interessato 2.240.000 telespettatori pari al 13,5%. Su Canale 5 'Scherzi a Parte – Lo Scherzo Continua' ha conquistato 1.386.000 telespettatori e il 10,9%. Su Italia 1, 'Le Iene' è stato visto da 993.000 telespettatori con l’8,1%. Su Rai3, 'Chi l’ha Visto?' ha segnato 1.411.000 telespettatori e il 9,1%.

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Su Rete 4, 'Realpolitik' ha totalizzato 524.000 telespettatori e il 4,1%. Su La7 'La Giusta Distanza' ha raggiunto 708.000 telespettatori, pari al 3,9%. Sul Nove 'Il Giaguaro Mi Guarda Storto' con Teresa Mannino ha radunato 418.000 telespettatori con il 2.4%. Infine, su Tv8 '4 Ristoranti' ha ottenuto 329.000 telespettatori e il 2,3%.

Nela fascia access prime time, su Rai1 'Cinque Minuti' ha interessato 4.330.000 telespettatori, pari al 22,4%, mentre 'Affari Tuoi' 4.890.000 telespettatori, pari al 23,6%. Poco sotto con il 23,5% c'è 'La Ruota della Fortuna', in onda su Canale 5, ha intrattenuto 4.849.000 telespettatori.

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