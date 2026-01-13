circle x black
Ascolti tv, 'La preside' Luisa Ranieri vola al 27% di share e Rai1 vince la prima serata

Secondo posto sul podio per Canale5, che con 'Zelig 30' ha ottenuto un ascolto medio di 2.953.000 spettatori con uno share del 21.1%

Luisa Ranieri - Ipa
13 gennaio 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
È Rai1 con 'La Preside' Luisa Ranieri a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 12 gennaio 2026. La prima puntata della fiction ispirata alla preside di Caivano Eugenia Carfora ha incollato davanti allo schermo 4.814.000 spettatori, totalizzando il 27% di share. Secondo posto sul podio per Canale5, che con 'Zelig 30' ha ottenuto un ascolto medio di 2.953.000 spettatori con uno share del 21.1%. Rai3, che ieri trasmetteva 'Lo Stato delle Cose' con Massimo Giletti è stato la scelta di 1.002.000 spettatori per uno share del 6.3%, mentre Italia1 con il suo 'John Wick' è stato visto da 880.000 spettatori, totalizzando il 4.7% di share. 'Boss in Incognito', su Rai2, ha convinto 845.000 spettatori pari al 5% di share, mentre La7 con 'Putin – Anatomia di uno Zar' raggiunge 815.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 'Quarta Repubblica' ha ottenuto un ascolto di 743.000 spettatori ed uno share del 5.5%.

Nell'access prime time, su Canale5 'La Ruota della Fortuna' è stato la scelta di 5.459.000 spettatori pari al 25.3% di share, mentre su Rai1 'Affari Tuoi﻿' ottiene un ascolto medio di 5.167.000 spettatori ed il 23.8% di share.

