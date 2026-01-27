circle x black
Ascolti tv, 'La Preside' su Rai1 vince con 24,7%

Medaglia d'argento per Canale 5 con lo show comico 'Zelig' che ha catturato l'attenzione di 2.748.000 spettatori

Il cast de 'La preside' - Ipa
27 gennaio 2026 | 13.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La fiction 'La Preside', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 4.225.000 spettatori e il 24,7% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 con lo show comico 'Zelig' che ha catturato l'attenzione di 2.748.000 spettatori e il 20,8% di share mentre Italia 1 con 'Io vi troverò' ha interessato 1.203.000 spettatori raggiungendo il 6,3% share.

Fuori dal podio, in termini di spettatori, troviamo 'Lo Stato delle Cose' su Rai3 che ha raggiunto 1.045.000 spettatori (6,8% share) mentre 'La Torre di Babele' su La 7 ha registrato 911.000 spettatori (4,7% share). Seguono: Rete 4 con 'Quarta Repubblica' (697.000 spettatori, 5,3% share); Rai2 con 'Sulle ali dell’onore' (507.000 spettatori, 2,9% share); Tv8 con '4 Hotel' (363.000 spettatori, 2,2% share) e Nove con 'Reazione a catena' (158.000 spettatori, 0,9% share).

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha raccolto 5.462.000 spettatori (25,4% share) mentre 'Affari Tuoi' su Rai1 ha interessato 5.301.000 spettatori (24,5% share).

