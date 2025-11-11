circle x black
Ascolti tv, 'Il Commissario Ricciardi' torna e vince

Al secondo posto, 'Il Grande Fratello' su Canale 5. Al terzo posto, la partita degli ATP Finals tra Jannik Sinner e Auger Aliassime su Rai2

Lino Guanciale (Ipa)
11 novembre 2025 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La terza serie del 'Commissario Ricciardi' esordisce su Rai1 con una vittoria: la fiction è stata vista ieri sera da 3.563.000 spettatori con il 21.2%, risultando il programma più seguito tra quelli del prime time. Al secondo posto, 'Il Grande Fratello' su Canale 5, con una media di 1.954.000 spettatori e del 15% di share. Al terzo posto, la partita degli ATP Finals tra Jannik Sinner e Auger Aliassime su Rai2, con 2.253.000 spettatori e il 10.6% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Lo Stato delle Cose' su Rai3 (1.006.000 spettatori, share 6.7%), 'Fast & Furious 6' su Italia1 (960.000 spettatori, share 5.7%), 'GialappaShow' su Tv8 (727.000 spettatori, share 4.4%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (591.000 spettatori, share 4.6%), 'La Torre di Babele' su La7 (551.000 spettatori, share 2.8%), 'Little Big Italy' sul Nove (378.000 spettatori, share 2.1%).

In access prime time, su Canale 5 dopo 'Gira La Ruota' della Fortuna (4.100.000 spettatori, share 19.4%), 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 5.195.000 spettatori e il 23.8% di share, mentre su Rai1 'Cinque Minuti' ha registrato 3.861.000 spettatori e il 18.5% di share e 'Affari Tuoi' 4.377.000 spettatori e il 20% di share. Ottimo anche il risultato di 'Otto e Mezzo' su La7, con 1.694.000 spettatori e il 7.7% di share.

Vittoria di Rai1 nel preserale con 'L’Eredità - La Sfida dei 7' (3.450.000 spettatori, share 24.5%) e 'L’Eredità' (4.834.000 spettatori, share 28%), che hanno prevalso su 'Avanti il Primo' (2.032.000 spettatori, share 15.7%) e 'Avanti un Altro' (3.244.000 spettatori, share 20.1%), in onda su Canale5.

