circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, Italia-Israele su Rai1 domina il prime time

La Nazionale ha conquistato 7.666.000 spettatori pari al 36.2% di share, risultando il programma più visto della giornata

Un momento di Italia-Israele - (IPa)
Un momento di Italia-Israele - (IPa)
15 ottobre 2025 | 10.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La partita Italia-Israele domina ha dominato gli ascolti tv in prime time di ieri, martedì 14 ottobre. La Nazionale, con la partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, trasmessa su Rai1, ha conquistato 7.666.000 spettatori pari al 36.2% di share, risultando il programma più visto della giornata.

Al secondo posto si piazza ancora una volta 'La Notte nel Cuore' su Canale 5, che ha raccolto 2.319.000 spettatori con uno share del 15.1%. Terzo gradino del podio per 'DiMartedì' su La7, seguito da 1.342.000 spettatori e l’8.2% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Greenland' su Italia1 (783.000 spettatori, share 4.4%), 'X Factor' su Tv8 (678.000 spettatori, share 4.3%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (621.000 spettatori, share 4.6%), 'I figli degli altri' su Rai3 (639.000 spettatori, share 3.2%), 'Freeze – Chi Sta Fermo Vince!' su Rai2 (471.000 spettatori, share 2.9%) e 'Only Fun – Comico Show' sul Nove (347.000 spettatori, share 2%).

In access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 5.203.000 spettatori e il 23.5% di share, preceduta da 'Gira La Ruota della Fortuna' con 3.867.000 spettatori e il 18.7%. Su Rai1 “Affari Tuoi” non è andato in onda per lasciare spazio alla diretta della Nazionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Italia Israele ascolti tv ascolti tv 14 ottobre ascolti tv italia israele
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza