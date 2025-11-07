circle x black
Ascolti tv, 'Noi del Rione Sanità' vince la prima serata

Secondo posto per 'Il Conte di Montecristo', 'Splendida Cornice' terzo programma sul podio

07 novembre 2025 | 10.43
E' Rai1, con 'Noi del Rione Sanità', a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, giovedì 6 novembre 2025. La fiction è stata vista da 2.716.000 spettatori, totalizzando il 17.8% di share. Canale5, con 'Il Conte di Montecristo' ha incollato davanti al video 1.524.000 spettatori, con uno share del 12.9%. Rai3, che ieri proponeva 'Splendida Cornice', è stato la scelta di 996.000 spettatori (con share al 6.4%), mentre Italia1 con 'Paradise City' ha convinto 899.000 spettatori (con il 4.9% di share).

Rai2 con 'Ore 14 Sera' ha tenuto davanti allo schermo 852.000 spettatori pari al 6.5% di share, mentre La7 e il suo 'Piazzapulita' ha ottenuto un ascolto medio di 815.000 spettatori e il 6.2% di share. Su Rete4, 'Dritto e Rovescio' è stato visto da 774.000 spettatori per il 6.3% di share.

