Nuova sfida negli ascolti tv di sabato 2 novembre in prima serata tra 'Ballando con le stelle' e 'Tu si que vales'. Il programma condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1 ha sfiorato il 26% di share (25,9%) e conquistato una platea di 3 milioni 390mila spettatori di media. Si segnalano punte oltre il 33% di share e, nelle battute finali della trasmissione – alle 24.54 – un picco del 35,5%, mentre nelle fasi iniziali dello spettacolo sono stati superati i 4 milioni di telespettatori e raggiunti in più frangenti i 4 milioni e 400mila spettatori.

'Tu si que vales' ha registrato 3.409.000 spettatori e il 28.25% di share attiva (24.88% individui), con picchi di 4.527.263 spettatori e del 30.46% di share.

Gli ascolti Rai

Ancora un successo, in seconda serata, sempre su Rai 1, per 'Ciao Maschio', il programma condotto da Nunzia De Girolamo che ha registrato il 18,2% di share e 638mila spettatori. Tornando alle prime serate, su Rai 2 'Delitti in famiglia' ha ottenuto l’1,6% di share con 279 mila spettatori mentre 'Rachel', su Rai 3, ha ottenuto il 2,1% di share e 339 mila spettatori. 'Reazione a catena', nel preserale della rete ammiraglia, è stato seguito da 3 milioni 462mila spettatori con il 21,8% di share e nella stessa fascia oraria su Rai 3 'Blob di tutto di più' raggiunge il 5% di share con 871mila spettatori, seguito dal talk 'La Confessione' al 4,3% di share, con 759 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, “Uno Mattina in Famiglia' si attesta sulla media del 20,5% di share con 1 milione 89 mila spettatori, 'Buongiorno Benessere' al 17,6% di share e 802 mila spettatori e 'Origini' al 16,8% con 886 mila spettatori. Sempre molto bene 'Linea verde Bike' al 18,2% e 1 milione 323 mila spettatori e 'Linea Verde Italia' che sale al 19,3% di share con 2 milioni 160 mila telespettatori. Nel pomeriggio 'Sabato in diretta' è stato visto, nella prima parte, da 1 milione 314 mila spettatori e il 13,4% di share saliti a 1 milione 641 mila spettatori (13,4% di share) nella seconda. Nel daytime di Rai 2 'Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile' realizza il 3,5% di share con 327 mila spettatori, mentre nel pomeriggio 'Storie di donne al Bivio' segna il 3,8% di share con 362 mila spettatori. A seguire 'Top tutto quanto fa tendenza' ottiene il 3,6% di share con 308 mila spettatori. Su Rai 3 'Agorà weekend' ha realizzato il 4,9 % di share con 260 mila spettatori, a seguire 'Mi manda Raitre' il 6,7 % di share con 330 mila spettatori. 'Il settimanale' della Tgr ottiene il 6,3% di share e 624 mila spettatori. Nel pomeriggio 'Tv Talk' registra il 7,4% di share e 725 mila spettatori, mentre la riproposizione della puntata di 'Report' l’8% e 977 mila spettatori.

Ascolti Mediaset

Da segnalare in particolare: su Canale 5, 'Striscia la notizia' si aggiudica l’access prime-time sul pubblico attivo con il 19.77% di share e 3.159.000 spettatori; a seguire, prosegue il successo di 'Tú Sí Que Vales', che registra 3.409.000 spettatori e il 28.25% di share attiva (24.88% individui), con picchi di 4.527.263 spettatori e del 30.46% di share; in seconda serata, molto bene 'Speciale TG5 – Tra Harris e Trump' che raggiunge il 19.90% share attiva (17.96% individui), con 653.000 spettatori; in day-time, 'Verissimo' conferma la sua leadership di fascia con il 19.11% di share individui e 1.710.000 spettatori; a seguire, 'Verissimo giri di valzer' registra 2.006.000 spettatori con il 17.72% di share individui; nel preserale, 'La Ruota della Fortuna' è leader della propria fascia sul pubblico attivo, con il 20.04% di share (20.85% individui) e 3.195.000 spettatori; su Italia 1, in prime-time, il film 'L’Era Glaciale 4' registra il 6.72% di share sul pubblico attivo e 826.000 spettatori; su Retequattro, in access prime-time, '4 di Sera Weekend' informa, nella 1a parte, 888.000 spettatori con il 5% di share individui e, nella 2a, 747.000 spettatori con il 4.16% di share individui.

Relativamente ai Canali tematici: su 20, in prima serata, il film 'Sfida tra i ghiacci' raggiunge 337.050 spettatori, con il 2.04% di share sul pubblico attivo.