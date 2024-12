'Sarà Sanremo', lo show di Rai1 che ha selezionato gli artisti che si esibiranno tra le Nuove Proposte a Sanremo 2025 ed ha visto sfilare tuti i 30 Big del festival con l'annuncio dei titoli della canzoni che porteranno al Teatro Ariston dall'11 febbraio, è stato il programma più visto del prime time di mercoledì 18 dicembre, con 2.284.000 spettatori e il 15% di share (l'anno scorso la finale di Sanremo Giovani, che promosse tre giovani direttamente tra i Big del festival, fu vista il 19 dicembre su Rai1 da 1.806.000 spettatori con il 14.40% di share ma il programma durò oltre un'ora di più di ieri).

Al secondo posto, il secondo e ultimo appuntamento con 'Andrea Bocelli 30: The Celebration' su Canale 5, con 2.020.000 spettatori e il 12.4% di share. Al terzo posto, 'Chi l’ha visto?' su Rai3, con 1.704.000 spettatori e il 10.8% di share.

La classifica

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: la partita di Coppa Italia Roma-Sampdoria su Italia1 (1.644.000 spettatori, share 8.5%), 'The New Toy' su Rai2 (1.043.000 spettatori, share 6%), 'La Corrida' sul Nove (992.000 spettatori, share 5.6%, nella prima parte, e 728.000 spettatori, share 7.7%, nella seconda), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (796.000 spettatori, share 5.9%), 'La mala: banditi a Milano' su La7 (413.000 spettatori, share 3.5%), 'Autumn in New York' su Tv8 (353.000 spettatori, share 2%).