Ascolti tv, vincono 'Tale e Quale Show' e in access 'La Ruota della Fortuna'

I dati sugli ascolti di ieri venerdì 3 ottobre

Telecomando (Foto 123Rf)
04 ottobre 2025 | 11.31
Redazione Adnkronos
'Tale e Quale Show', in onda ieri venerdì 3 ottobre su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.063.000 spettatori e il 19.9% di share. Al secondo posto, 'Tradimento' su Canale 5 ha conquistato 2.119.000 spettatori e il 14.8% di share. Terzo piazzamento per 'Quarto Grado' su Rete4, con 1.209.000 spettatori e il 9.3% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Propaganda Live' su La7 (1.044.000 spettatori, share 8.1%), 'Robin Hood' su Italia1 (903.000 spettatori, share 5.7%), 'Fratelli di Crozza' sul Nove (894.000 spettatori, share 5.1%), 'La furia di un uomo - Wrath of Man' su Rai2 (785.000 spettatori, share 4.7%), 'Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo' su Tv8 (489.000 spettatori, share 3.1%), 'FarWest' su Rai3 (395.000 spettatori, share 2.6%).

In access prime time, su Canale 5 'Gira La Ruota della Fortuna' (4.079.000 spettatori, share 21.3%) e 'La Ruota della Fortuna' (4.752.000 spettatori, share 24%) con Gerry Scotti prevalgono su 'Cinque Minuti' (3.529.000 spettatori, share 18.7%) e 'Affari Tuoi' con Stefano De Martino (4.496.000 spettatori, share 22.7%), trasmessi da Rai1.

