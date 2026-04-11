circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, vince 'Dalla Strada al Palco' su Rai1. In access lo speciale di 'Affari Tuoi' vola al 27%

Al secondo posto in prime time 'Grande Fratello Vip' su Canale 5, con 1.974.000 spettatori e il 17.2% di share. In terza posizione, testa a testa tra 'Fratelli di Crozza' su Nove. Grande successo per Stefano De Martino, che vedeva come concorrenti per un montepremi di beneficenza Jovanotti e Gianni Morandi

Stefano De Martino
Stefano De Martino
11 aprile 2026 | 13.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

'Dalla Strada al Palco Special', in onda ieri su Rai1, è stato il programma più seguito del prime time di venerdì, con 2.977.000 spettatori e il 21% di share. Al secondo posto 'Grande Fratello Vip' su Canale 5, con 1.974.000 spettatori e il 17.2% di share. In terza posizione, testa a testa tra 'Fratelli di Crozza' su Nove, con 1.309.000 spettatori e il 7.5% di share, e 'Quarto Grado' su Rete4, con 1.071.000 spettatori e l'8.7% di share.

CTA

In access prime time, grande successo per lo speciale di 'Affari Tuoi' di Stefano De Martino su Rai1, che vedeva come concorrenti per un montepremi di beneficenza Jovanotti e Gianni Morandi e che ha ottenuto 5.444.000 spettatori con il 27.5% di share (contro i 4.507.000 spettatori e il 22.8% di share ottenuti su Canale 5 da 'La Ruota della Fortuna'). Il clima dello speciale, con grande feeling e divertimento tra i tre, ha popolato i social di commenti all'insegna della speranza che il trio si possa ricostituire anche sul palco di Sanremo 2027, di cui De Martino è conduttore e direttore artistico.

A contribuire ad alimentare le speranze dei fan anche le parole di Jovanotti che sui social ha definito Stefano De Martino "uno scugnizzo di grande talento e qualità umane preziose", per poi aggiungere: "Tra Stefano De Martino (1989) me (1966) e Gianni Morandi official (1944) ci sono due salti di 23 anni (mese più mese meno) in pratica tre generazioni di gente di spettacolo. Non avevo pensato affatto a questa cosa perché quando siamo insieme pare di essere davvero coetanei fermi intorno ai 10 anni (come i personaggi dei cartoon), però ora che ci penso mi emoziona, e non so neanche perché. Bella storia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti TV Dalla Strada al Palco Special Grande Fratello Vip Fratelli di Crozza Quarto Grado Affari Tuoi de martino ascolti tv ascolti tv ieri sera ascolti tv 10 aprile
Vedi anche
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato
News to go
Capri, multe fino a 500 euro a chi 'assale' i turisti
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni
News to go
Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede
Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: "Ancora? Tutto falso" - Video
Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza