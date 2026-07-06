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Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza finalmente sposi, le parole di mamma Michelle Hunziker

Il matrimonio è stato celebrato in Sicilia, al Castello di Xirumi Serravalle, in provincia di Siracusa

Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti - Instagram
Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti - Instagram
06 luglio 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

E vissero per sempre felici e contenti. Così si concludono i cartoni d'amore ed è così che comincia la favola di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che sabato 4 luglio si sono promessi amore eterno nella splendida cornice del Castello di Xirumi Serravalle, in provincia di Siracusa, tra la commozione degli invitati, gli abbracci del loro primogenito Cesare Augusto e le parole di Michelle Hunziker.

Dopo essere stata accompagnata all'altare da papà Eros Ramazzotti, Aurora ha avuto anche un momento con mamma Michelle. La conduttrice, nel corso della cerimonia ha preso il microfono in mano per fare un discorso alla figlia: "Quando sei arrivata hai trasformato la nostra vita. Mamma e papà pensavano di doverti insegnare tutto e in realtà sei stata tu a insegnare a noi. E ormai, diciamolo, di strada insieme ne abbiamo fatta tanta", ha detto Hunziker nel suo discorso, ripreso e pubblicato sui social dalla pagina ufficiale di 'Verissimo'.

"Ne abbiamo passate tante e tu soprattutto ne hai viste tante. Perché non deve essere stato sempre semplicissimo avere due genitori come noi. Anzi, diciamo sinceramente, a volte eri tu la persona più adulta. Eppure eccoti qua. Brilli, sei bellissima, sei una donna straordinaria. Una mamma affettuosa, una persona intelligente, sensibile, generosa e piena di talento".

Papà Eros ha affidato ai social un messaggio per i neo sposi: "Auri e Goffo. In un’epoca allo sbando con sempre più poca umanità, in questa realtà dove ci si perde dove tutto sta diventando futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati, è un miracolo. Io vi dico non cambiate mai ma, miglioratevi e portate solo amore nel mondo. Papà".

A rendere ancora più magica la serata ci ha pensato proprio Aurora Ramazzotti che ha voluto svelare davanti a tutti gli invitati un segreto che, per lunghi mesi ha tenuto nascosto al marito Goffredo. L'influencer ha infatti pubblicato un album discografico dal titolo 'Un giorno di festa' contenente cinque canzoni d'amore, scritte e composte da lei. "È stato difficile non dirti niente. Questo non è un EP, non è un disco: è il miglior regalo per te perché secondo me l’unico modo per raccontarci era questo", ha detto al neo marito.

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aurora ramazzotti goffredo cerza matrimonio ramazzotti eros ramazzotti michelle hunziker
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